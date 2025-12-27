Primera plana de la edición impresa
La portada de EL PERIÓDICO del 28 de diciembre de 2025
Esta es la portada de EL PERIÓDICO DE CATALUNYA correspondiente al 28 de diciembre de 2025.
La versión impresa se puede visualizar en PDF en nuestra hemeroteca digital. Este archivo recoge también todos los números de EL PERIÓDICO editados desde su nacimiento, el 26 de octubre de 1978. El rotativo se publica en doble versión, castellano y catalán, desde el 28 de octubre de 1997, una apuesta editorial en la que fue pionero. El diario fue también el primer medio de España con presencia en internet, con un servicio digital que puso en marcha el 7 de noviembre de 1994.
La portada de EL PERIÓDICO del 28 de diciembre de 2025La portada de EL PERIÓDICO del 28 de diciembre de 2025
- Un estudio revela que adelantar la inmunoterapia aumenta la supervivencia en pacientes con cáncer de pulmón no operable
- Premiados del Gordo descubren que faltan 4 millones: vendieron más participaciones de las que tocaban
- Nieve y frío en Catalunya, hoy en directo: última hora del tiempo, lluvias y aviso del Meteocat
- Un método predice la resistencia a antibióticos de 'Helicobacter pylori', la bacteria del estómago que afecta a la mitad de la población mundial
- El temporal ya deja registros cercanos a los 90 litros y oleadas de más de cinco metros en la Costa Brava
- Una línea de más de 500 kilómetros de lluvia conecta Catalunya y Cerdeña
- El aviso de la Guardia Civil sobre el uso de las balizas V-16: 'Es aconsejable llevar también los triángulos ante la falta de visibilidad de la luz
- Ocho de cada diez universitarios no han recibido formación en comunicación oral, competencia laboral básica