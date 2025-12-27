Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
LluviasNaufragio IndonesiaBalandrauFeijóoZelenskiReyes MagosUcraniaThe LineJosé ElíasDonaciones padres-hijos
instagramlinkedin

Primera plana de la edición impresa

La portada de EL PERIÓDICO del 28 de diciembre de 2025

La portada de EL PERIÓDICO del 28 de diciembre de 2025

La portada de EL PERIÓDICO del 28 de diciembre de 2025 / 5

El Periódico

El Periódico

Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Esta es la portada de EL PERIÓDICO DE CATALUNYA correspondiente al 28 de diciembre de 2025.

La versión impresa se puede visualizar en PDF en nuestra hemeroteca digital. Este archivo recoge también todos los números de EL PERIÓDICO editados desde su nacimiento, el 26 de octubre de 1978. El rotativo se publica en doble versión, castellano y catalán, desde el 28 de octubre de 1997, una apuesta editorial en la que fue pionero. El diario fue también el primer medio de España con presencia en internet, con un servicio digital que puso en marcha el 7 de noviembre de 1994.

La portada de EL PERIÓDICO del 28 de diciembre de 2025

La portada de EL PERIÓDICO del 28 de diciembre de 2025

La portada de EL PERIÓDICO del 28 de diciembre de 2025

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Un estudio revela que adelantar la inmunoterapia aumenta la supervivencia en pacientes con cáncer de pulmón no operable
  2. Premiados del Gordo descubren que faltan 4 millones: vendieron más participaciones de las que tocaban
  3. Nieve y frío en Catalunya, hoy en directo: última hora del tiempo, lluvias y aviso del Meteocat
  4. Un método predice la resistencia a antibióticos de 'Helicobacter pylori', la bacteria del estómago que afecta a la mitad de la población mundial
  5. El temporal ya deja registros cercanos a los 90 litros y oleadas de más de cinco metros en la Costa Brava
  6. Una línea de más de 500 kilómetros de lluvia conecta Catalunya y Cerdeña
  7. El aviso de la Guardia Civil sobre el uso de las balizas V-16: 'Es aconsejable llevar también los triángulos ante la falta de visibilidad de la luz
  8. Ocho de cada diez universitarios no han recibido formación en comunicación oral, competencia laboral básica

La portada de EL PERIÓDICO del 28 de diciembre de 2025

La portada de EL PERIÓDICO del 28 de diciembre de 2025

La Aemet eleva a alerta roja el aviso por lluvias y tormentas en Málaga

La Aemet eleva a alerta roja el aviso por lluvias y tormentas en Málaga

Hallan el cadáver de una mujer en una playa de Málaga

Hallan el cadáver de una mujer en una playa de Málaga

Dos familiares de los desaparecidos en el naufragio en Bali viajan a Indonesia

Dos familiares de los desaparecidos en el naufragio en Bali viajan a Indonesia

El temporal se despide con una gran descarga y deja más de 200 litros en Osona

El temporal se despide con una gran descarga y deja más de 200 litros en Osona

La DGT retrasa el seguro obligatorio para los patinetes: no será exigible este 2 de enero al no estar operativo su registro

La DGT retrasa el seguro obligatorio para los patinetes: no será exigible este 2 de enero al no estar operativo su registro

Hallado a salvo un surfista de Gavà que buscaban los servicios de emergencias

Hallado a salvo un surfista de Gavà que buscaban los servicios de emergencias

Vídeo | Las mejores imágenes de las lluvias en Barcelona y Girona

Vídeo | Las mejores imágenes de las lluvias en Barcelona y Girona