Nani Marquina, diseñadora: "Hay algo de infantil en descalzarse y revolcarse en una alfombra"

Palpó el diseño desde niña, pues su padre es Rafael Marquina, arquitecto pionero del diseño industrial con su aceitera antigoteo. Ella optó por el universo textil y hay que atribuirle ser la primera que creó alfombras con identidad de marca, diseñándolas, produciéndolas y exportándolas por todo el mundo, además de sumar a su catálogo creaciones de otros diseñadores. Fabrica principalmente en India y Pakistán, y colabora con la organización Care&Fair que lucha en los dos países contra el trabajo infantil. Hoy su hija, María Piera, dirige la empresa, pero ella sigue montada en el tren de la marca.

-¿Qué aprendió de Rafael Marquina, su padre?

-El valor de lo que tiene un sentido y el valor del emprendimiento. Es cierto que yo trabajo más a nivel estético y él era más funcional en un tiempo en que eran los arquitectos los que diseñaban. Siempre traía a casa prototipos y mi madre y mi hermana mayor se mostraban muy interesadas, y a mí aquello me sorprendía mucho.

-¿En qué momento de la historia del siglo XX sitúa el comienzo del diseño industrial como tal?

-En los años 1960 tuvo lugar el ICSID, un Congreso Internacional de Diseño en colaboración con el FAD (Fomento de las Artes Decorativas). Mi padre me contó que fue con otros profesionales, como André Ricard, Miguel Milá, Federico Correa, y todos llevaron sus piezas. Estaban asociados al FAD, la única asociación en la que se pudieron ubicar, pues en pleno franquismo estaban prohibidas las asociaciones.

-Usted fue Presidenta del FAD.

-Sí, y fue un honor. Piense que la Asociación tiene más de cien años, existe desde antes de ponerle nombre al diseño industrial. El diseño, en realidad, surge de una necesidad funcional, la estética llega después, hacer bonito lo que sirve. Por cierto que me parece terrible la frase de que “sobre gustos no hay nada escrito”. En la exposición de objetos de Miguel Milá abierta en Barcelona queda muy claro esto.

-Sus primeras alfombras tienen más de cuarenta años. ¿Cómo comenzó todo?

-Primero hice estampados sobre tela porque detecté la necesidad. Lo de pasarme a las alfombras no fue premeditado. Fue Gancedo quien me hizo el primer encargo y me subí a ese tren que pasaba por allí, no fui a buscarlo. Fueron trozos de moqueta cosidos por detrás.

-Desplazó en un momento dado su producción a Asia. Cuénteme el porqué de esa decisión.

- El interiorista y diseñador Jaume Tresserra me encargó una colección para los apartamentos del Hotel Arts de Barcelona. Era en 1992 y me resultaba imposible hacerlo de forma mecánica. Mi empresa era deficitaria, y aquello podía ser mi salvación. Un proveedor me dio la idea de ir a la India y hacerlas a mano. Fue una aventura, pero es que tenía que salir a flote. Y salí.

-¿Es usted autócrata en el campo empresarial?

-Pues sí porque desde el comienzo hice todo, diseñar, controlar la producción y hacer números. El Excel fue mi salvación y todavía hoy lo necesito para todo, es lo que me pone orden. Soy caótica pero muy ordenada, sin orden me voy por las ramas. Hubo un momento que estaba tan agobiada que me planteé abandonar y caí en una crisis personal, pero seguí adelante.

-¿Cómo integra la sostenibilidad en su empresa sin renunciar a la creatividad?

-La responsabilidad social y su perenne voluntad de cuidar del planeta son parte del ADN de la empresa, pero esto es complejo. Las alfombras están hechas a mano y usamos fibras naturales, como la lana de oveja, pero si pensamos en la cantidad de litros de agua que se necesitan para lavarla, o que las alfombras se transportan en barco, es todo un contrasentido. Sabemos cuál es nuestra huella de carbono e intentamos controlarla.

-¿No usan ni una máquina en la fabricación?

-No, trasladar el tema a India y Pakistán ha significado un antes y un después. Hemos fusionado culturas y contamos con manos expertas y personas con sensibilidad. Muchos de estos artesanos mejoran nuestras ideas. Investigar técnicas es una de las funciones de la marca.

-¿Le agobian las crisis del mercado?

-No me asustan mucho porque contra lo que no puedes hacer nada has de aprender a navegar. Ahora sí estoy asustada porque Trump ha gravado con un 50% los aranceles en India. Pero estamos en un buen momento empresarial. Hay que adaptarse. Sabes que un día todo pasa, eso intento transmitirle a mi hija María, que hoy es la directora general de la marca.

-¿Cómo ha cambiado el diseño español en estos 40 años?

-Ha madurado y se ha hecho bandera. Se nos puede catalogar, como otros países., porque tenemos identidad, y hay tejido empresarial. Barcelona fue un referente creativo en los años 80 y 90 del siglo XX.

-Tras aquellos años de gloria, ¿cómo ve la Barcelona actual?

-Desgastada. Entonces era todo nuevo, había creatividad, ilusión por crear una ciudad diferente. Ahora la veo como si se tuvieran que hacer reformas, cada vez es más difícil vivir, pero confío que pasará este boom del turismo que a la larga se tendrá que gestionar de una manera más eficiente.

-Muchas de sus colecciones son fruto de colaboraciones con artistas y diseñadores. ¿Cómo es ese diálogo creativo?

-Fue de las buenas ideas que tuvimos. Yo tenía un estilo y se trataba de ampliar a un proyecto más colaborativo. Creo que fui la primera en hacer alfombras diferentes, una estuvo en el Museo del Diseño, Manhattan se llamaba. El diseño gráfico en los 80-90 era un boom y hay que agradecerle mucho a nombres como Mariscal, Peret… Nos abrió a nivel internacional y nos enriqueció.

-Dice un proverbio árabe que una alfombra es un hogar en el desierto. ¿Lo cree así?

-Totalmente. Compré una en Argelia, recorrimos el desierto y por la noche la extendíamos en la arena, nos poníamos ropa de invierno y mientras cenábamos los tuaregs nos contaban sus historias. Una alfombra da alegría y confort, y hay algo infantil en ello, lo de descalzarse y revolcarse encima.

-En una ocasión alfombró la plaza de la Virreina de Barcelona.

-Fue para celebrar los 25 años de la empresa. Estábamos en plena crisis y no quise hacer una fiesta. Y se me ocurrió lo de alfombrar la plaza. Tuvimos repercusión en prensa, y le he de decir que a mí la prensa me ha enseñado mucho, me ha obligado a buscar respuestas, a cuestionarme los porqués.

-Parece que se ha retirado de la primera línea.

-Estoy cómoda ahora, como cerrando una etapa. Soy consciente de que me he identificado tanto con la marca que a veces no he tenido vida. He creado una barrera para no estar encima de todo, estoy empezando a solucionar este conflicto, porque la marca no soy yo, es algo más. El cuerpo va dando señales y estoy empezando a soltar. Cuesta, es como si tuviera una hermana gemela que es la marca. Me arrepiento a veces de haberle puesto mi nombre a la empresa.

-¿En algún momento se ve alejada del todo?

-Eso espero. En una ocasión me invitaron a la fiesta que daba Giorgio Armani en su palacio italiano. Él lo supervisaba y cuestionaba todo, y yo no quiero verme así a los 90 años. Tengo una estructura familiar a la que le doy mucho valor, pareja, hijos, nietos. Lo importante no son las circunstancias sino tu actitud frente a ellas. Lo que te ha marcado cuenta, eres resultado de tus experiencias. La vida es como un tejido, lo bonito de la alfombra es que se va transformando mientras tejes, pues la vida lo mismo, tejes sobre la marcha.