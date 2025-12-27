Luto en la hostelería valenciana: la familia de 'El Coso', marcada por el éxito y la tragedia en Indonesia

La noticia que llega desde las costas de Indonesia ha golpeado con fuerza inusitada al corazón del Paseo de Neptuno y a todo el sector hostelero de la C. Valenciana. Cuatro miembros de la familia Ortuño-Martín —un padre y tres de sus hijos— han perdido la vida (o permanecen desaparecidos con nulas esperanzas de ser hallados vivos) tras el naufragio de la embarcación KLM Putri Sakinah cerca de la isla de Padar.

La familia afectada es el pilar de un grupo hostelero de gran relevancia en la región. Liderados por Enrique Ortuño, propietario del emblemático restaurante El Coso del Mar en el Paseo de Neptuno de València, han logrado consolidar una red de establecimientos en varias localidades.

El grupo familiar gestiona actualmente cinco restaurantes estratégicamente ubicados en València, la Pobla de Farnals y Burriana. Entre ellos están el mencionado "El Coso del Mar", el restaurante Aral en Pobla de Farnals, dos restaurantes bajo la marca Siroco en València y Pobla de Farnals y El Coso Burriana, un complejo frente al mar. Además, la familia es propietaria de un hotel en primera línea de la playa de la Malvarrosa, cuya gestión recaía precisamente en Andrea Ortuño, hija del fundador y una de las dos supervivientes de la tragedia.

Fernando Martín: De los campos de fútbol a la tragedia

El padre de familia fallecido, Fernando Martín Carreras, de 44 años, era una figura muy querida en el ámbito deportivo valenciano. Actual entrenador del Valencia CF Femenino B, Martín contaba con una trayectoria sólida en el club, habiendo formado parte del cuerpo técnico del primer equipo femenino la temporada anterior.

Como exfutbolista, desarrolló su carrera en diversos clubes de la Comunitat, la Cultural Leonesa y el Cartagena, antes de volcarse en la formación de nuevas promesas en la Academia VCF. Su pérdida, junto a la de tres de sus hijos, ha dejado al Valencia CF en un estado de "profunda consternación".

El naufragio: Unas vacaciones truncadas

La familia, compuesta por el matrimonio y sus cuatro hijos, se encontraba disfrutando de unas vacaciones navideñas en Indonesia. El accidente ocurrió cuando el barco en el que viajaban se vio sorprendido por condiciones marítimas extremas, con olas de hasta tres metros que provocaron que la nave se partiera y se hundiera rápidamente.

En el momento del siniestro, Andrea Ortuño y una de sus hijas se encontraban en la parte alta del barco, lo que permitió que salieran despedidas al mar y pudieran ser rescatadas. Sin embargo, Fernando y los otros tres menores (de 12, 10 y 9 años) quedaron atrapados en el interior de la embarcación.

Consternación en el Paseo de Neptuno

La noticia ha dejado en "shock" a sus compañeros del sector. Antonio Calero, presidente de la Asociación de Empresarios del Paseo de Neptuno y gerente de Marina Beach Club, ha expresado el sentimiento de una comunidad que se siente como una "gran familia".

La consternación se podía sentir este sábado en el paseo de Neptuno, no solo entre los trabajadores del propio local sino entre gerentes y restauradores de los establecimientos contiguos, que acogieron la noticia con incredulidad y sobre todo dolor, ya que la tragedia familiar llega en plenas navidades.

"Estamos todos en shock. Son compañeros tanto el padre como la hija, una familia estupenda", señalaba Calero en un comunicado oficial donde pedía mantener la esperanza y brindaba todo el respaldo de los hosteleros valencianos a las víctimas y sus familiares en estos momentos de inimaginable dolor.

Tanto el hotel como los restaurantes de la familia seguían este sábado en funcionamiento, con decenas de turistas y locales comiendo en el gran salón en primera línea de playa mientras miraban a través de las cristaleras las cámaras de las televisiones que allí estaban apostadas. Muchos de ellos, compartían una comida familiar completamente absortos a la tragedia que estaba golpeando a la familia propietaria de ese local, en el corazón del Paseo de Neptuno de València.

Esperanza pese a la tragedia

Calero no quiso perder la esperanza y aseguró en el comunicado de la asociación que "nos unimos al deseo de que las labores de búsqueda continúen con la máxima intensidad y de que pronto podamos tener noticias esperanzadoras. Acompañamos en el sentimiento a las familias y amigos de las personas desaparecidas. En nombre de todos los que trabajamos en El Paseo de Neptuno, enviamos un fuerte abrazo y toda nuestra solidaridad".

"En este paseo no solo compartimos un lugar de trabajo, sino también años de convivencia, esfuerzo y amistad. Somos una gran familia, y hoy el dolor es común", explicó Calero. El gerente aseguró que, desde la asociación les mandaba "todo nuestro apoyo, cercanía y ánimo en estos momentos tan difíciles. Les pedimos que no pierdan la esperanza y sepan que cuentan con todo nuestro respaldo y cariño".