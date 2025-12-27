Un juzgado de Barcelona concede más de 170.000 euros de atrasos a un trabajador con enfermedad de Crohn

El Juzgado Social número 16 de Barcelona ha estimado el recurso presentado por un trabajador de una empresa de automoción y le concede la incapacidad permanente absoluta para cualquier empleo derivada de una enfermedad común. En concreto, el demandante, que tiene 49 años y era supervisor de una fábrica de vehículos, sufre la enfermedad de Crohn, que se le ha agravado en los últimos años, así como artritis y psoriasis cutánea con afectación severa.

El demandante, representado por el gabinete jurídico Tribunal Médico, presentó en 2023 su petición de invalidez al Instituto Nacional de la Seguridad Social que la denegó. Por eso, recurrió a los tribunales que, tras examinar los informes médicos, la han aceptado. Además, el juzgado le ha concedido una pensión mensual por esta incapacidad y ha reconocido que debe cobrar unos 170.000 euros en concepto de atrasos, ya que hace más de 50 meses que presentó su reclamación.

La sentencia, a la que ha tenido acceso este medio, remarca que el trabajador sufre diversas patologías mentales desde 2020 además de la artritis y la psoriasis severa, que le ha afectado al cuero cabelludo. También padece una enfermedad inflamatoria intestinal, conocida como Crohn, que tiene "una sintomatología muy limitante para las actividades diarias y laborales", ya que "presenta un ritmo deposicional de forma crónica de más de 10 deposiciones líquidas al día".

En este sentido, el juzgado remarca que el demandante "presenta una pluripatología" que debe tratarse "de forma conjunta" y por eso le limita para "cualquier actividad laboral". Además, recuerda que se está sometiendo "a tratamientos farmacológicos y biológicos sin mejoría, persistiendo en la sintomatología" y que se ha visto agravada por "un trastorno depresivo". Por todo eso, se estima la demanda.