Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Lluvias CatalunyaNaufragio IndonesiaCáncerEmbalses catalanesOficinas GeneralitatUcraniaNavidadPelículas españolasDonaciones padres-hijosTerrassa
instagramlinkedin

Tribunales

Un juzgado de Barcelona concede más de 170.000 euros de atrasos a un trabajador con enfermedad de Crohn

El tribunal le ha reconocido una invalidez permanente absoluta por una "pluripatología"

Un juzgado concede una incapacidad a una víctima de violencia de género con fibromialgia

Un juzgado de Barcelona concede una incapacidad permanente a un técnico de I+D con temblor de Holmes

La fachada de la Ciudad de la Justicia de Barcelona

La fachada de la Ciudad de la Justicia de Barcelona / ARXIU/EL PERIÓDICO

Germán González

Germán González

Barcelona
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

El Juzgado Social número 16 de Barcelona ha estimado el recurso presentado por un trabajador de una empresa de automoción y le concede la incapacidad permanente absoluta para cualquier empleo derivada de una enfermedad común. En concreto, el demandante, que tiene 49 años y era supervisor de una fábrica de vehículos, sufre la enfermedad de Crohn, que se le ha agravado en los últimos años, así como artritis y psoriasis cutánea con afectación severa.

El demandante, representado por el gabinete jurídico Tribunal Médico, presentó en 2023 su petición de invalidez al Instituto Nacional de la Seguridad Social que la denegó. Por eso, recurrió a los tribunales que, tras examinar los informes médicos, la han aceptado. Además, el juzgado le ha concedido una pensión mensual por esta incapacidad y ha reconocido que debe cobrar unos 170.000 euros en concepto de atrasos, ya que hace más de 50 meses que presentó su reclamación.

La sentencia, a la que ha tenido acceso este medio, remarca que el trabajador sufre diversas patologías mentales desde 2020 además de la artritis y la psoriasis severa, que le ha afectado al cuero cabelludo. También padece una enfermedad inflamatoria intestinal, conocida como Crohn, que tiene "una sintomatología muy limitante para las actividades diarias y laborales", ya que "presenta un ritmo deposicional de forma crónica de más de 10 deposiciones líquidas al día".

En este sentido, el juzgado remarca que el demandante "presenta una pluripatología" que debe tratarse "de forma conjunta" y por eso le limita para "cualquier actividad laboral". Además, recuerda que se está sometiendo "a tratamientos farmacológicos y biológicos sin mejoría, persistiendo en la sintomatología" y que se ha visto agravada por "un trastorno depresivo". Por todo eso, se estima la demanda.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Un estudio revela que adelantar la inmunoterapia aumenta la supervivencia en pacientes con cáncer de pulmón no operable
  2. Premiados del Gordo descubren que faltan 4 millones: vendieron más participaciones de las que tocaban
  3. Un método predice la resistencia a antibióticos de 'Helicobacter pylori', la bacteria del estómago que afecta a la mitad de la población mundial
  4. Nieve y frío en Catalunya, hoy en directo: última hora del tiempo, lluvias y aviso del Meteocat
  5. El temporal ya deja registros cercanos a los 90 litros y oleadas de más de cinco metros en la Costa Brava
  6. Ocho de cada diez universitarios no han recibido formación en comunicación oral, competencia laboral básica
  7. Las nevadas intensas en los Pirineos obligan a activar una alerta por fuerte peligro de aludes
  8. ¿Qué es el 'ghostpairing'? Así funciona la nueva estafa por Whatsapp

La justicia obliga por primera vez a pagar las horas de ferry a un camionero

La justicia obliga por primera vez a pagar las horas de ferry a un camionero

Detenido el presunto homicida de un hombre de 60 años acuchillado en Madrid

Directo | Las lluvias han descargado ya más de 100 litros en buena parte de Catalunya

Directo | Las lluvias han descargado ya más de 100 litros en buena parte de Catalunya

El susto de una turista en Ibiza: de pensar que la habían drogado a descubrir un tumor cerebral

El susto de una turista en Ibiza: de pensar que la habían drogado a descubrir un tumor cerebral

Un juzgado de Barcelona concede más de 170.000 euros de atrasos a un trabajador con enfermedad de Crohn

Un juzgado de Barcelona concede más de 170.000 euros de atrasos a un trabajador con enfermedad de Crohn

Catalunya despliega los lectores de matrículas en autopistas y carreteras en la lucha contra el crimen organizado

Catalunya despliega los lectores de matrículas en autopistas y carreteras en la lucha contra el crimen organizado

La expansión de un depredador invasor podría poner fin a los mejillones cantábricos

La expansión de un depredador invasor podría poner fin a los mejillones cantábricos

¿Es lo mismo decir ‘Feliz Navidad’ que ‘Felices Pascuas’?

¿Es lo mismo decir ‘Feliz Navidad’ que ‘Felices Pascuas’?