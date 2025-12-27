Fallece el pastelero aragonés Manuel Segura Sorribes a los 82 años

El conocido pastelero aragonés Manuel Segura Sorribes ha fallecido la pasada madrugada a los 82 años, según ha dado a conocer su familia en las redes sociales de Pastelerías Manuel Segura, enseña repostera de la Comunidad con más de 150 años de dulce historia que actualmente cuenta con cuatro establecimientos en la provincia de Zaragoza.

"Esta madrugada ha fallecido Manuel Segura Sorribes, padre de José Manuel y parte esencial de lo que somos en Pastelerías Manuel Segura", informa el perfil de la cuenta en la red social Facebook.

Segura Sorribes era natural de Daroca (Zaragoza), lugar donde sigue al pie del cañón el establecimiento de la calle Mayor a partir del cual los Segura han ido forjando una dinastía de maestros pasteleros desde su apertura en 1874.

"Se ha ido tranquilo, en paz, con el recuerdo de su último cumpleaños, celebrado ayer, como más le gustaba: un chocolate con churros, rodeado de su familia. Como le dijo ayer a su hijo, "ha sido el día más feliz de mi vida", trasladan en el comunicado.

"Manuel fue tan buena persona que incluso eligió cuándo marcharse. Rodeado de los suyos, sin molestar, en su día más feliz", expresan. "Hoy despedimos a alguien que forma parte de nuestra historia, de nuestra familia y de nuestra casa. Gracias por tu ejemplo, por tu bondad y por todo lo que nos dejaste. Siempre estarás con nosotros", le despiden.

Su hijo, José Mauel Segura, seis generaciones de los Segura después, es quien se sitúa desde hace años al frente de un negocio con más de una veintena de trabajadores y dos tiendas físicas en Zaragoza capital, una en Cariñena y la de Daroca, donde también se localiza el obrador.

Pésame del presidente de Aragón

En tan dilatada trayectoria, los reconocimientos de Pastelerías Manuel Segura se concentran en las últimas tres décadas, con el Premio Lanzón concedido por la Asociación provincial de pasteleros de Zaragoza en 1999, el reconocimiento a la trayectoria empresarial otorgado por el Rey en 2003, el Premio Basilio Paraíso por su condición de empresa centenaria ese mismo año, o el Premio de Aragón Alimentos concedido por el Ejecutivo autonómico en 2019 entre otras distinciones.

El hecho luctuoso ha sido recibido con pesar en las redes sociales. Así, por ejemplo, el presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, ha trasladado su pésame a la familia y amigos de Manuel Segura: "Se nos marcha todo un referente de la pastelería aragonesa que supo imprimir carácter propio al negocio familiar desde su querida Daroca. Descanse en Paz", ha escrito en su cuenta personal de la red social X.

También la secretaria general del PSOE Aragón, Pilar Alegría ha lamentado la muerte de Manuel Segura, "que deja un legado único e histórico como referente de la pastelería aragonesa y de la empresa familiar ligada al territorio", ha valorado también en X.

Alegría ha evocado "sus emblemáticas rosquillas de Daroca" que, ha estimado, "ya pertenecen al patrimonio de todo Aragón. Descanse en paz", ha concluido.