Rosa Rabbani, psicóloga familiar: “Cada vez más abuelos piden ayuda porque se sienten atrapados por el cuidado de los nietos”

Rosa Rabbini lleva casi 30 años ejerciendo como terapeuta de pareja y psicóloga familiar. Sus estudios de género fueron pioneros en España y en 2001 obtuvo el premio Equidad-Diferencia, otorgado por la Generalitat de Catalunya. En esta entrevista se centra en un tema que planea, con cierta frecuencia, en las consultas, donde emergen conflictos familiares: el agotamiento que sienten muchos abuelos -sobre todo abuelas- por tener que ocuparse con asiduidad del cuidado de los nietos, debido a las dificultades de sus hijos para conciliar la vida laboral y familiar. También habla de los choques que se generan a la hora de marcar las normas y límites a los pequeños.

En alguna ocasión ha explicado que muchos abuelos se sienten "atrapados" por el cuidado de los nietos. ¿En qué sentido? Lo que veo en consulta es que la principal queja de los abuelos que tienen una carga mayor es que ellos ya se sacrificaron por sus hijos y, ahora que andan un poco más libres y todavía están bien para hacer actividades, tienen que estar encerrados, haciéndose cargo de los nietos. Son muchos los abuelos que ayudan con el cuidado de los nietos y una parte lo vive como una carga y siente que eso les impide disfrutar de la vida. Sin embargo, en la gran mayoría de las familias no supone un problema. Los abuelos lo gestionan con cariño y con el deseo de echar una mano a los hijos. Pero, lógicamente, los casos que llegan a consulta son aquellos en los que existe algún conflicto

¿Diría que las consultas de abuelos con conflictos familiares o problemas de salud mental por el cuidado de los nietos se han incrementado? No tengo estadísticas pero mi experiencia, después de casi 30 años de profesión, es que sí han aumentado, clarísimamente. Cuando yo empecé, apenas llegaba algún caso. El aumento es debido a que los padres trabajan y conciliar es complicado. No obstante, los abuelos no acuden solo por este tema: en la mayoría de ocasiones llegan porque no se encuentran bien y, cuando empezamos a hablar, enseguida aparece el cuidado de los nietos, de lo agotados que se encuentran y, a veces, hablan de la incomprensión que sienten por parte de los hijos. Incluso, a veces, vienen acompañados de sus hijos para hacer sesiones familiares.

¿Y las consultas de padres que se sienten culpables por no poder ejercer el cuidado y delegar en los abuelos también van al alza? Este tema aparece en consulta con mucha intensidad. Son muchísimos los padres, diría que la gran mayoría, que lamentan profundamente no poder conciliar mejor y poder dedicarse ellos mismos al cuidado y la educación de sus hijos. También es verdad que a algunas personas la maternidad o la paternidad les viene un poco grande, por lo que delegar les permite seguir manteniendo el ‘status quo’. Pero, en general, yo siento el remordimiento de los padres y madres que quieren responsabilizarse de la educación de sus hijos y no pueden, y sienten también la carga que el cuidado supone para sus padres. La complejidad de algunas situaciones hace que estos casos sean inevitables.

¿Cuáles son los conflictos principales que plantean unos y otros? Las abuelas, porque normalmente los abuelos vienen acompañando a sus esposas, suelen quejarse de agotamiento y de falta de tiempo y energía: no es lo mismo cuidar de un nieto que de un hijo. También hay mucha queja, pero no de todos, de la incomprensión y de la ingratitud de sus propios hijos, dado que ellos están haciendo sacrificios y no ven reconocimiento por la otra parte. Entre los padres, las quejas principales son que los abuelos no son capaces de poner límites y que malcrían a los niños.

¿Cuáles son los choques principales por los límites? No siempre surgen conflictos, porque muchos padres asumen que los abuelos no son los que tienen que educar. Pero, en general, suele haber roces por la falta de límites hacia cierto tipo de comida, el consumo de tele u otros dispositivos o sobre el tiempo dedicado a los estudios.

Muchos abuelos presumen de que su labor es ‘malcriar’ a los nietos. ¿Cree que es así? Lo de malcriar es una forma de hablar, porque ningún abuelo quiere tener un nieto malcriado. Pero hace referencia, en general, a que a los abuelos no les toca establecer los límites, ni poner normas o rutinas y que no pasa nada por consentirle un capricho al niño. Los padres después lo compensarán, porque son los que tienen la autoridad.

Pero ¿qué sucede con los abuelos que cuidan a diario a los nietos o se ocupan de ellos en Navidad o verano? ¿Tampoco tienen que poner límites? En estos casos, lo mejor es que los abuelos tengan algunos límites básicos y bien establecidos, para que la casa no se vuelva una selva. Pero no siempre es fácil, porque para los abuelos el ejercicio de la autoridad es más complejo que para los padres, que es su obligación. En esos casos, mi recomendación es tener reuniones familiares y que los padres ayuden a los abuelos a poner límites. Hay que ayudar a los abuelos a que puedan ejercer esa autoridad que directamente no es suya, pero que, por las circunstancias, no queda otra que asumirla.

Y si los abuelos no comparten ciertos límites impuestos por los padres, ¿qué tienen que hacer estos? La gran recomendación es hablar mucho y muchas veces. Pero los padres tienen que asumir que poner demasiadas exigencias tampoco es justo, porque los abuelos hacen lo que pueden, en beneficio y por puro amor hacia sus nietos y sus hijos, y a lo mejor tampoco tenemos que ser demasiado rígidos y exigentes. Cuando se distorsionan los roles de unos y otros, hay que tomarse las cosas con tolerancia, paciencia y flexibilidad.

¿Es más difícil imponer límites a los suegros que a los padres? Todo depende de la relación con la familia política. Hay gente que tiene muy buena relación con sus suegros y otra que no tiene buena relación ni con sus padres. En todo caso, cuando surgen conflictos, el que tiene que actuar, el que juega el rol más importante, es el hijo o la hija cuyos padres están atendiendo a los nietos: le toca a él más que a su pareja.

¿Cómo afecta a los niños una mala relación entre padres y abuelos? Es un tema importantísimo. Los padres se tienen que dar cuenta de que, pase lo que pase, deben tener una relación fluida con sus padres, porque los hijos, por pequeños que sean, tienen los ojos abiertos y la gran fuente de aprendizaje para saber cómo tratar a tus padres es ver cómo ellos tratan a los suyos. Cuando la relación no es buena, o es de dejadez, de falta de respeto o de cariño, los hijos lo van a aprendiendo.