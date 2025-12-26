El temporal ya deja registros cercanos a los 90 litros y oleadas de más de cinco metros en la Costa Brava

El temporal ya deja cantidades de precipitación cercanas a los 90 litros en el norte de Osona y la Garrotxa (87,5 litros en Cantonigròs y 78 litros en Mieres) y superiores a los 50 litros en varios puntos del Alt Empordà, como el pantano de Darnius-Boadella (71 litros) o 71 litros del Meteocat y Meteoclimatic. En paralelo, las oleadas superan ampliamente los cinco metros en la Costa Brava. La boya del Cap de Begur registra este Sant Esteve olas de una altura media de cinco metros con picos máximos de entre siete y nueve metros, según los datos en tiempo real de Puertos del Estado.

El teléfono de emergencias 112 ha recibido una cincuentena de llamadas por el temporal, concentradas en el Empordà y Gironès. El Baix Empordà (9 llamadas), el Gironès (6) y el Alt Empordà (4) son las tres comarcas con más llamadas al 112, mientras que Girona, Palafrugell y Roses las tres poblaciones con más incidencias por el levante, que también está incrementando notablemente el caudal de varios ríos y rieras, especialmente en las comarcas de Girona.

La Agencia Catalana del Agua (ACA) informa que el caudal del río Manol en Santa Llogaia d'Àlguema (Alt Empordà) es de 77 m3/s y supera el umbral de peligro, y recomienda evitar puntos bajos, vados y alejarse de la zona. La Muga también supera los 40 m3/s en la zona del pantano de Darnius (Alt Empordà), mientras que la riera Gotarra en Campllong (Gironès) y el río Ges en Torelló (Osona) sobrepasan el umbral de alerta.

Una quincena de carreteras afectadas por la nieve

Las carreteras afectadas por la nieve esta mañana de Sant Esteve son una quincena, con cadenas obligatorias en la N-260 en la 'collada' de Tosses; la C-28 en el puerto de la Bonaigua; la BV-4031 en la 'collada' de la Creueta y la C-563, entre Josa y Tuixén.

También se informa de nieve/hielo en la calzada en la LV-4241 entre Guixers y Lladurs; la LP-7013, entre Ulldemolins y la Pobla de Cérvoles; la LV-4036 en Lles de Cerdanya; la L-701 en Juncosa; la LV-5055 entre Vilamòs y Vielha; el LP-4033b en Bellver de Cerdanya; y LV-4037 en Prullans.

La BV-4024 se encuentra cortada por viento y nieve en el Coll de Pal, mientras que la GIP-5129 está cortada por inundaciones entre Borrassà y Vilafant, según el Servei Català de Trànsit (SCT).

La nevada es especialmente intensa en el Pirineo Oriental con acumulaciones superiores a los 40 centímetros de nieve nueva en Vallter y en el refugio Coma de Vaca, en el norte del Ripollès, y superiores a los 25 centímetros en el Cadí-Moixeró, los Rasos de Peguera y la sierra del Port del Comte.

Más de 200 litros en el noreste

Protección Civil de la Generalitat mantiene el plan Inuncat en fase de alerta por el levante, que puede dejar acumulaciones de más de 200 litros en el noreste de Catalunya y olas superiores a los cuatro metros en el Alt y Baix Empordà.

La ACA prevé la posibilidad de crecidas repentinas de ríos, barrancos y rieras en las zonas afectadas por la previsión de lluvias y fenómenos costeros, especialmente en las cuencas de los ríos Ter, Muga y Fluvià. Protecció Civil avisa de que nunca se deben atravesar ríos, rieras ni zonas inundadas, ya que los coches pueden flotar con poca altura de agua y ser arrastrados con facilidad.