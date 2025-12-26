El río Ges, a su paso por Torelló, y el Manol superan el umbral del peligro por desbordamiento

El temporal que afecta este viernes a Catalunya está provocando la crecida de varios ríos, como el Ges o el Manol, que han superado el umbral de peligro durante esta mañana. Precisamente la crecida del río Manol ha llevado a los Bomberos de la Generalitat a ayudar en el Far d'Empordà (Girona) en la evacuación de una residencia de atención para personas con discapacidad intelectual situada en la zona inundable cercana a este río, que a primera hora de la mañana llevaba 67,7 metros cúbicos. En total, se ha evacuado de allí a 16 personas, seis de ellas gracias a personal de la misma residencia y otras 10 con la ayuda de los Bomberos, aunque todas ellas ilesas.

También presenta un caudal muy alto el río Ges, en Torelló (Barcelona), con 76,7 metros cúbicos por segundo, y el río Muga, que a su paso por Sant Llorenç de la Muga suma 50 metros cúbicos por segundo, mientras que la riera de Gotarra, en Campllong, suma 24,9 m3/s, por lo que por el momento las crecidas se concentran principalmente en las cuencas del Ter y de la Muga.

En esta línea, la jefa del servicio de gestión de emergencias de Protección Civil de la Generalitat, Montse Font, ha asegurado que esta mañana se han registrado en torno a unas cincuenta incidencias relacionadas con la meteorología.

Font ha asegurado que la principal preocupación hasta ahora es la evolución de ríos y rieras y el fuerte oleaje en el litoral y, en segundo lugar, los aludes, porque hay "una acumulación de nieve muy importante" en el Pirineo, por lo que ha pedido evitar actividades de montaña y otras que impliquen cruzar torrentes, ríos y afluentes en la zona de Girona.

Fuertes rachas de viento

El temporal, que está provocando fuertes rachas de viento, lluvia intensa y nieve en algunas partes de Catalunya, ha tumbado varios árboles en zonas cercanas a vías de tren.

Por otra parte, Protecció Civil ha informado de que Endesa ha dado cuenta de una avería en la línea eléctrica que alimenta parcialmente a los municipios tarraconenses de Ascó, Flix y Vinebre.

En total, hay unos 1.500 clientes afectados entre los tres municipios, y Endesa ha enviado una brigada para reparar la instalación lo más rápido posible. La lluvia intensa prevista en las comarcas de Girona y el fuerte oleaje previsto en el litoral catalán, especialmente en la costa de Girona, ha llevado al presidente de la Generalitat, Salvador Illa, a hacer un llamamiento a la prudencia en un día que es festivo en Catalunya y donde las familias suelen reunirse para celebrar la tradicional comida de Sant Esteve.

Illa ha llamado a "no acercarse a ríos, rieras y barrancos, y no aparcar en puntos inundables", en una jornada festiva en Catalunya, ya que se celebra Sant Esteve.