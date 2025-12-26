Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Accidente Arabia SaudíGuerrasErnest MaragallRosalía TopuriaNochevieja 2025Peste porcinaIndraPSOEEducaciónRCD Espanyol
instagramlinkedin

Tráfico

La DGT afirma que "no hay vocación de multar" con la obligatoriedad de las balizas V-16 a partir del 1 de enero

Para saber si la baliza V-16 que se adquiera está homologada, la subdirectora de la DGT ha animado a consultarlo en la página web de Tráfico, comprobando el certificado y el modelo.

La DGT da las 10 claves para entender la baliza V-16, obligatoria a partir del 1 de enero de 2026

Conductor colocando la baliza V16 sobre el techo de su vehículo

Conductor colocando la baliza V16 sobre el techo de su vehículo

El Periódico

Barcelona
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

La Dirección General de Tráfico (DGT) ha afirmado este viernes en que "no hay vocación de multar" con la obligatoriedad de que los conductores lleven, a partir del próximo 1 de enero, la baliza V-16 homologada.

"No hay ninguna vocación de multar. Sustituimos los triángulos por este dispositivo que lo que hace es aportar seguridad. Esa V-16 luminosa y conectada va a mejorar nuestra seguridad", ha asegurado este viernes la subdirectora de la DGT, Ana Blanco, en una entrevista en la Cadena Ser, recogida por Europa Press.

La número dos de Pere Navarro ha destacado que "todavía hay margen" para que los conductores adquieran la baliza V-16 obligatoria. "Tenemos días para dotarnos de este dispositivo de seguridad", ha precisado.

No obstante, Blanco ha apuntado que no tienen cifras de cuántos conductores no han adquirido todavía la baliza homologada a cinco días de que termine el año, ya que esa cifra "es difícil de estimar".

Menos de una semana

"Los particulares puede ser que se hayan demorado un poquito más, pero tenemos esta semana de margen para adquirirlo en cualquier comercio, también en plataformas digitales", ha insistido.

Noticias relacionadas y más

Para saber si la baliza V-16 que se adquiera está homologada, la subdirectora de la DGT ha animado a consultarlo en la página web de Tráfico, comprobando el certificado y el modelo, ya que allí "está todo el listado de aquellas que están certificadas".

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Ir al cole con pañales, pijama o tacones de 'Frozen': la falta de límites familiares tensiona la gestión del aula en infantil
  2. Mireia Miralpeix, maestra de Infantil: 'Los niños agradecen los límites, no pueden cargar con el peso de decidir cuándo se quitan el pañal
  3. David Bueno, especialista en neuroeducación: 'Hay padres que quieren más matemáticas en vez de teatro. Es un error
  4. “Cobran lo mismo que los que no dan un palo al agua”: por qué los mejores trabajadores acaban quemados, según un experto en recursos humanos
  5. El 'Elefante' se escondía en Asturias: así es el jefe de los narcos dominicanos que se enfrentaron a tiros con los GEO
  6. Todo lo que debes saber sobre la súper gripe H3N2 y por qué preocupa: síntomas, contagio y tratamiento
  7. Nochevieja helada: la llegada de una masa de aire frío provocará un marcado descenso de los termómetros en toda España
  8. Hallan el cuerpo de la niña española desaparecida en el naufragio del barco de Indonesia

Santa Coloma de Gramenet culmina la Fase 2 del Refugio de Biodiversidad

Santa Coloma de Gramenet culmina la Fase 2 del Refugio de Biodiversidad

Cercas y los Roca, al frente por un día de EL PERIÓDICO

Cercas y los Roca, al frente por un día de EL PERIÓDICO

La portada de EL PERIÓDICO del 31 de diciembre de 2025

La portada de EL PERIÓDICO del 31 de diciembre de 2025

Sorteo Bonoloto del martes 30 de diciembre de 2025

Sorteo Euromillones del martes 30 de diciembre de 2025

Un kamikaze causa un brutal accidente múltiple en Asturias: choca contra un autobús lleno de niños y muere

Un kamikaze causa un brutal accidente múltiple en Asturias: choca contra un autobús lleno de niños y muere

Hablan los universitarios sobre los 'padres helicóptero': "Si te protegen demasiado, luego no sabes cómo salir adelante"

Hablan los universitarios sobre los 'padres helicóptero': "Si te protegen demasiado, luego no sabes cómo salir adelante"

Miquel Carceller: "No es que los chicos de hoy sean peores, es que no se les ha exigido; no se les ha preparado"

Miquel Carceller: "No es que los chicos de hoy sean peores, es que no se les ha exigido; no se les ha preparado"