Tráfico
La DGT afirma que "no hay vocación de multar" con la obligatoriedad de las balizas V-16 a partir del 1 de enero
Para saber si la baliza V-16 que se adquiera está homologada, la subdirectora de la DGT ha animado a consultarlo en la página web de Tráfico, comprobando el certificado y el modelo.
La DGT da las 10 claves para entender la baliza V-16, obligatoria a partir del 1 de enero de 2026
El Periódico
La Dirección General de Tráfico (DGT) ha afirmado este viernes en que "no hay vocación de multar" con la obligatoriedad de que los conductores lleven, a partir del próximo 1 de enero, la baliza V-16 homologada.
"No hay ninguna vocación de multar. Sustituimos los triángulos por este dispositivo que lo que hace es aportar seguridad. Esa V-16 luminosa y conectada va a mejorar nuestra seguridad", ha asegurado este viernes la subdirectora de la DGT, Ana Blanco, en una entrevista en la Cadena Ser, recogida por Europa Press.
La número dos de Pere Navarro ha destacado que "todavía hay margen" para que los conductores adquieran la baliza V-16 obligatoria. "Tenemos días para dotarnos de este dispositivo de seguridad", ha precisado.
No obstante, Blanco ha apuntado que no tienen cifras de cuántos conductores no han adquirido todavía la baliza homologada a cinco días de que termine el año, ya que esa cifra "es difícil de estimar".
Menos de una semana
"Los particulares puede ser que se hayan demorado un poquito más, pero tenemos esta semana de margen para adquirirlo en cualquier comercio, también en plataformas digitales", ha insistido.
Para saber si la baliza V-16 que se adquiera está homologada, la subdirectora de la DGT ha animado a consultarlo en la página web de Tráfico, comprobando el certificado y el modelo, ya que allí "está todo el listado de aquellas que están certificadas".
