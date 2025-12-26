Catalunya es la segunda comunidad con más tramos de carretera con mayor peligro por accidentes con jabalíes y ciervos

La fauna silvestre provocó en 2024 más de 36.000 accidentes de tráfico en toda España, lo que supone ya el origen de uno de cada tres accidentes en vías interurbanas. Desde la Dirección General de Tráfico (DGT) se lleva desde hace tiempo buscando fórmulas para tratar de reducir un tipo de siniestro que dejó solo el año pasado ocho personas fallecidas, y 549 heridas. En el 75% de los casos, estuvieron involucrados jabalís y corzos, dos especies que están experimentando en los últimos años una alarmante sobrepoblación.

Entre las medidas aplicadas por la DGT está la construcción de pasos de fauna; el vallado de las márgenes de las autovías y autopistas; el mantenimiento del estado de las vallas para reponer roturas o huecos; y los desbroces en las márgenes de las carreteras convencionales para facilitar la percepción anticipada por parte de los conductores de la posible presencia o irrupción de animales.

Para poder aplicar estas medidas con más eficiencia desde el organismo dirigido por Pere Navarro se ha establecido un procedimiento sistematizado y homogéneo para toda la red estatal de carreteras (RCE) que identifica aquellos tramos con especial frecuencia de incidentes viales con implicación de animales (TEFIVA). Es decir, los tramos de carreteras con mayor incidencia de accidentes con fauna silvestre.

Castilla y León, comunidad que lidera los accidentes

Así, la Dirección ha elaborado un listado con estos particulares puntos negros que lidera Castilla y León, con 37 tramos; seguido de Catalunya, con 26, y Aragón, con 19.

En Catalunya, donde cada día la fauna causa 16 accidentes de tráfico, lo que supone 5.500 al año, los tramos más peligrosos se concentran en Girona, sobre todo en la N-260, y en Tarragona, en la N-240.

Por provincias, los TEFIVA se sitúan en Barcelona en la AP-7 (entre los kilómetros 173,6 y 175,5), B-24 (entre el km. 8,4 y el 10,2) y la N-340 (entre 1.230 y 1.231).

En Girona, en la N-2 (entre el 737,2 y 738,7 y el 764,8 y el 766) y la N-260 en ocho tramos: del kilómetro 24,1 al 25,1; del 25,6 al 27,9; del 28,6 al 29,9; del 40,6 al 41,7; del 42,9 al 44,4; del 56,9 al 57,9; del 181,1 al 182,1; y del 187,8 al 188,9.

En Lleida los tramos más peligrosos están en la A-22 (del kilómetro 6,4 al 8,1); la N-240 (del 75,8 al 76,8); la N-260 (del 222,2 al 223,2; del 223,2 al 224,9; y del 304,2 al 305,9).

Accidente de tráfico mortal ocurrido en la carretera N-540 de Lugo provocado por un jabalí. / BOMBEROS DE CHANTADA

Por último, en Tarragona los accidentes con fauna silvestre se concentran en la N-240 (entre el punto kilométrico 2,7 y el 3,7; entre el 15,7 y el 18,1; y del 23 al 24,5).

Para elaborar el listado se han usado datos tanto policiales como de los servicios de conservación de la propia DGC, de los sucesos con constancia de atropellos de animales o con intervención de animales.

Así pues, dentro de estos sucesos denominados como “incidentes” con implicación de animales, a efectos de identificación de esos tramos, se consideran no sólo los accidentes con víctimas, sino también los accidentes con daños materiales, así como otros tipos de sucesos registrados con constancia de que estuvo implicado un animal.

Bajo estas premisas, se consideran tramos con especial frecuencia de incidentes viales con implicación de animales (TEFIVA) a aquellos tramos de una longitud mínima de un kilómetro en los que en los últimos cinco años se hayan registrado al menos 10 incidentes relacionados con fauna de cierto tamaño y alguno de ellos haya ocasionado un accidente con víctimas.

En total la DGT ha detectado en la red viaria estatal un total de 150 tramos TEFIVA, que comprenden una longitud global de 205,1 kilómetros, lo que supone, aproximadamente, el 0,8% de la longitud total de la red. Sin embargo, a pesar de su pequeño porcentaje de longitud, en dichos tramos se concentran más de 3.200 incidentes y el 21% del total de accidentes con víctimas con implicación de animales registrados en la RCE.