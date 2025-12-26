Las nevadas intensas en los Pirineos obligan a activar una alerta por fuerte peligro de aludes

A diferencia de lo que suele pasar a lo largo del invierno, este fin de semana los gruesos de nieve son más importantes en el Pirineo oriental que en la zona occidental de la cordillera. El temporal que ha provocado crecidas peligrosas en los ríos y olas de más de cinco metros en el mar, en las comarcas de montaña se ha traducido en una nevada considerable que también ha afectado las cotas más bajas.

Después de que el día de Navidad nevara en algunos puntos de las comarcas de Lleida, la Catalunya Central y la Terra alta, en Sant Esteve la nieve se ha concentrado principalmente en el Prepirineo y los Pirineos. Ante esta situación del Servei Meteorològic de Catalunya ha activado el plan Neucat, con un aviso de peligrosidad de tres sobre seis y con la previsión de gruesos de más de 20 centímetros a partir de 1.400 metros de altitud. El escenario ha generado un riesgo de alud moderado en algunos casos y 'marcado' en otros. Protección Civil y las pistas de esquí han emitido avisos a los esquiadores para que no salgan de las pistas señalizadas y para que se eviten actividades de riesgo en las zonas de alta montaña.

A lo largo del día, la cota de nieve ha ido subiendo y las nevadas en cotas más bajas, en algunos casos sin haber llegado a cuajar, se han convertido en lluvias. Aun así, el acumulado de los últimos días deja más de medio metro de nieve en las zonas de alta montaña. En el Ripollès, destacan cantidades de nieve relevantes en lugares como el valle de Núria y Vallter. La nieve, de hecho, ha obligado a cortar la carretera GIV-4016 en su paso por Toses. En vías como la BV-4031 (en Castellar de N'Hug), N-260 (en Toses) y la GIV-4016 (en Planoles) se obliga al uso de cadenas, que también se recomienda en otras carreteras de montaña durante las próximas horas.

Estaciones de esquí

En las cotas más elevadas de la Cerdanya, ya en las comarcas de Lleida, también se han registrado nevadas, pese a que las más importantes se concentran en la parte más oriental de los Pirineos. Por razones de seguridad, la estación de esquí de Vallter y sus accesos han permanecido cerrados a causa del episodio de nevadas intensas. Lo mismo pasa en la estación de Vall de Núria. Ambas se prevé que puedan abrir a partir del domingo, con la nieve nueva que haya caído disponible para esquiar. La Masella y la Molina, en cambio, sí se han mantenido abiertas y también esperan afluencia destacada de visitantes durante los próximos días.

Ante la presencia de espesores importantes de nieve esperados en las áreas del Coll d’Ares, Camprodon-Vallter, Planoles-Toses, el Port de la Bonaigua, el Port del Cantó, el Coll de Perves, el Coll de Comiols y la C-16 en la zona del túnel del Cadí, las máquinas quitanieves han intensificado su trabajo, sobre todo en vías como la Collada de Toses, donde ha estado nevando durante toda la mañana de este viernes.

El Servei Català de Trànsit pide a los usuarios que tengan que desplazarse por carretera por estas zonas que extremen la prudencia y lleven cadenas, así como que sigan la evolución de las vías afectadas a través de sus canales.

Nieve en el sur

La nieve que durante el día de Navidad se había acumulado en el sur de Catalunya, en algunos casos alrededor de los 300 y 400 metros, como en la Terra Alta, la Ribera d’Ebre, el Priorat y la Conca de Barberà, ha empezado a desaparecer en la mayoría de puntos en los que la nieve fue testimonial.

Pero en los Ports, también en territorio de Castellón, es donde más ha permanecido la nieve, aunque la cota subió a lo largo del día 25. En las carreteras situadas en las zonas más elevadas se tuvo que retirar nieve y las autoridades han pedido precaución, en puntos como Morella, en los que ha seguido nevando. Aun así, en la mayoría de puntos del macizo, a lo largo de este viernes, la nieve se ha ido conviertiendo en lluvias y tan solo se ha mantenido y de forma débil en las cotas de más de 1.000 metros.