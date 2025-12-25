Protecció Civil pide adelantar la vuelta a casa en Navidad y retrasarla por Sant Esteve

La subdirectora de Protecció Civil, Imma Solé, ha pedido este jueves adelantar los desplazamientos por carretera el día de Navidad y volver a casa "lo más pronto posible", así como retrasarlos el día siguiente, día de San Esteve, a causa del temporal. Solé lo ha recomendado en una comparecencia ante los medios desde el Centro de Coordinación Operativa de Catalunya (Cecat).

En cuanto a la previsión de fuerte oleaje, ha avisado que la media de altura de las oleadas será de cuatro metros, pero prevén que puedan llegar a los 10 metros. Se ha enviado una Es-Alert a los teléfonos móviles de los 19 municipios costeros del Alt y el Baix Empordà por la previsión de fuerte oleaje en estas dos comarcas entre este jueves y viernes.

"Cuanto antes podamos hacer las vueltas hacia casa, mejor, porque cuanto más avance sea la tarde, este temporal irá cogiendo más intensidad y también estas lluvias", ha asegurado Solé. De cara a este viernes, ha recomendado optar por franjas horarias que se acerquen el más posible a mediodía.

Entre 200 y 500 litros

Además, Solé ha previsto que en todo el periodo de lluvias de estas dos jornadas se puedan acumular entre 200 y 250 litros, sobre todo en el nordeste del país. También ha advertido que en momentos puntuales la intensidad puede ser de 20 litros en 30 minutos.

Todo esto tendrá una afectación principal en los ríos de la zona del norte, como por ejemplo el Ter, el Fluvià, la Muga, el Tordera, el Foix y el Llobregat. Por este motivo, ha pedido priorizar las carreteras principales para desplazarse y evitar atravesar rieras.

En cuanto a las nevadas, Solé ha afirmado que se podrá ver nieve a partir de las cotas de 300 metros y "grosores importantes" a la zona del Pirineo, especialmente en el Ripollès en zonas como Vallter y el valle de Núria.