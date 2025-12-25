En Madrid
Los miradores de la Sierra Oeste contarán con mesas estelares para experiencias de astroturismo
Las mesas incluyen también explicaciones sobre la vida salvaje nocturna, la historia espacial de la zona vinculada con la NASA, la calidad del cielo y la contaminación lumínica, recomendaciones para la observación, diagramas de constelaciones, fases de la luna, así como referencias culturales y literarias que vinculan la noche con la identidad del territorio
La noche mágica de diciembre: por qué las Gemínidas 2025 serán la mejor lluvia de estrellas del año
La Comunidad de Madrid instalará mesas estelares en miradores de la Sierra Oeste con el objetivo de facilitar la observación del cielo oscuro y sensibilizar sobre la importancia de conservar la oscuridad natural.
Según ha explicado el Ejecutivo regional en un comunicado, estos elementos interpretativos incorporan un diseño que recrea el cielo y permiten la lectura de contenidos sobre el paisaje y la astronomía incluso con baja iluminación.
Los contenidos combinan fotografías, ilustraciones astronómicas, iconografía específica y elementos gráficos inspirados en la luz tenue de la noche. El objetivo es invitar a conocer y disfrutar de experiencias de astroturismo en este entorno de la región, donde la presencia de montañas y valles, la ausencia de industrias y la estabilidad atmosférica hacen de este espacio "uno de los más adecuados para observar las estrellas".
Así, bajo el lema 'Disfruta del cielo nocturno de Sierra Oeste. Vive las estrellas cerca de Madrid', se han iniciado una serie de actuaciones destinadas a proteger, interpretar y difundir la calidad del paisaje durante la noche, un activo que sitúa este lugar entre los mejores del centro peninsular para la contemplación astronómica.
Las mesas incluyen también explicaciones sobre la vida salvaje nocturna, la historia espacial de la zona vinculada con la NASA, la calidad del cielo y la contaminación lumínica, recomendaciones para la observación, diagramas de constelaciones, fases de la luna, así como referencias culturales y literarias que vinculan la noche con la identidad del territorio.
Todo ello ofrece una experiencia educativa y sensorial que permite comprender la riqueza natural, científica y cultural de la Sierra Oeste tras la puesta del Sol. Desde mediados del siglo XX, Fresnedillas de la Oliva y Robledo de Chavela han desempeñado un papel destacado en las comunicaciones espaciales, con una participación relevante en las misiones Apolo y en la investigación del espacio profundo.
Este legado convierte al territorio en un enclave donde confluyen historia, ciencia y naturaleza. A esta trayectoria se suma una planificación adecuada del alumbrado exterior, que incide de manera directa en la forma de percibir el entorno, realzando sus valores naturales, culturales y paisajísticos. Un diseño adecuado genera sensaciones, comunica con la ciudadanía, refuerza la identidad local y puede impulsar la economía a través de actividades de naturaleza.
- La mala alimentación y el estrés por el dinero, los principales factores de la aceleración del envejecimiento
- Compuestos presentes en el ajo aumentan la esperanza y calidad de vida: 'Los resultados son prometedores
- Uno de cada cinco pacientes que ingresa en la UCI de Trauma en Navidad ha consumido alcohol: 'Incrementa claramente el riesgo
- Catalunya activa la alerta de inundación ante el temporal previsto para Navidad y Sant Esteve
- Un obrador en un pueblo catalán de 17 habitantes revoluciona la Navidad con sus exitosos panettones
- Catalunya se adentra en la Navidad más turbulenta desde 2008, con nieve y lluvias abundantes
- Los Mossos rastrean el GPS del móvil de Jonathan Andic para reconstruir sus pasos los días previos al accidente del padre
- El enigma de Mohamed, el joven yihadista que apuñaló a tres personas en Madrid: Ni está loco ni había tomado drogas