La comida de Navidad de Sant Egidio atiende a 1.500 personas en Barcelona y a 1.000 más en Tarragona, Manresa y Gavà

La comida de Navidad tradicional que ofrece la entidad Sant Egidio ha atendido este jueves, 25 de diciembre, a 1.500 personas sin hogar, personas mayores con dificultades o refugiadas en la Basílica dels Sants Màrtirs Just i Pastor y en ocho espacios más de Barcelona. También se han celebrado comidas en Tarragona, Manresa y Gavà, que en total han acogido a 1.000 personas más, según ha informado la entidad a la ACN.

Han sido comidas "de familia" con los "amigos de todo el año" que la entidad celebra "para que nadie sea excluido". La entidad ha atendido en los últimos días a unas 4.000 personas entre estas comidas y otras acciones, como regalos y felicitaciones en residencias de personas mayores o ayudas a familias vulnerables con lotes de Navidad.

La comida de Navidad de Sant Egidio / ACN

Según recuerdan desde la entidad, estas comidas son una mesa "capaz de reunir a personas de diversas religiones, culturas y situaciones sociales". En un tiempo "marcado por la guerra", en el que se enarbola "fácilmente la bandera de la contraposición y del enfrentamiento", la comida de Navidad se presenta como "una propuesta de paz y fraternidad". Se trata, afirman desde Sant Egidi, de una "gran fiesta de la generosidad abierta a todo el mundo".

La comida de Navidad organizado por la Comunitat de Sant Egidi es una tradición que nació el 25 de diciembre de 1982 en la Basílica de Santa Maria in Trastevere, en Roma. Aquella primera comida reunió a 47 personas, entre las cuales había 22 personas pobres, asegura la organización. En el año 2024, la Comunitat de Sant Egidi sentó a la mesa a más de 250.000 personas en 70 países de todos los continentes.