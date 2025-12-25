El cardiólogo Aurelio Rojas señala el suplemento “muy seguro” que recomienda a casi todo el mundo

El estilo de vida moderno, caracterizado por altos niveles de estrés, sobrecarga mental y una constante hiperestimulación, influye directamente en el equilibrio hormonal y metabólico del organismo. Por ello, el cardiólogo Aurelio Rojas ha afirmado que, si tuviera que recomendar suplementos de forma generalizada en la actualidad, el magnesio sería uno de los principales, ya que lo considera "un suplemento muy seguro, muy probado y con muchos beneficios".

Según explica el especialista, esta forma de vida favorece la elevación sostenida del cortisol, conocida como la hormona del estrés. Cuando estos niveles permanecen altos de manera prolongada, las reacciones metabólicas del cuerpo tienden a estar sobreactivadas, lo que incrementa la demanda de determinados micronutrientes esenciales, entre ellos el magnesio.

Rojas señala que esta mayor necesidad podría estar relacionada con lo que describe como un "déficit relativo" de magnesio en una parte significativa de la población. De acuerdo con sus declaraciones, se estima que alrededor del 70% de las personas podría presentar niveles insuficientes para cubrir las necesidades del organismo.

Déficit relativo

Este déficit, explica el cardiólogo, podría manifestarse de diferentes formas y ayudar a entender por qué muchas personas ven mejoras al incorporar magnesio a su rutina. Entre los beneficios que destaca se encuentra una mejora en la calidad del descanso, un aspecto clave en la recuperación física y mental, así como una mayor eficiencia en la obtención de energía a nivel metabólico celular.

Además, Rojas menciona que el magnesio desempeña un papel relevante en el funcionamiento del sistema inmune y en la regulación del sistema cardiovascular. Según indica, existen estudios que han observado mejoras en la frecuencia cardíaca, una disminución de los síntomas de palpitaciones y efectos positivos sobre la presión arterial en personas con niveles adecuados de este mineral.

No obstante, la suplementación debe valorarse de forma individual y, cuando sea posible, supervisada por un profesional sanitario, teniendo en cuenta la alimentación, el estado de salud y las necesidades específicas de cada persona.