Las víctimas de tráfico reclaman un protocolo de transportes en zonas de ocio

Miles de jóvenes ya están organizando sus quedadas para estas fiestas navideñas. La noche del 31 será, como cada año, el momento de despedir el 2025 y dar la bienvenida al 2026 con un brindis entre familiares y amigos. Son cada vez más los que optan por celebrarlo en salas de fiestas situadas a las afueras de las ciudades, donde la entrada incluye transporte de ida y vuelta. Este servicio con autobuses lanzadera permite a quienes tienen carné de conducir dejar el coche en casa y, a quienes carecen de él, evitar que sus padres tengan que recogerlos de madrugada. Pero familias y víctimas de tráfico reclaman que este transporte se haga con garantías de seguridad.

La reivindicación llega pocos días antes de que se celebren cientos de fiestas en salas de toda Galicia con el servicio de transporte incluido y coincidiendo con el aniversario del atropello mortal de Nico Sánchez Trillo, un joven de 18 años por el autobús que debía llevarlo de regreso a su casa en Sigüeiro (Oroso) el pasado 1 de enero: «Por qué no fui a recogerlo yo ese día», se pregunta cada día su madre, Ana Trillo.

En vísperas de las celebraciones de fin de año, Stop Accidentes advierte de que, pese a la magnitud de estos desplazamientos, no existe un marco regulado que garantice la seguridad en los trayectos, a diferencia de lo que ocurre con el transporte escolar, que cuenta con un protocolo específico bajo la supervisión de la Xunta.

«No se trata solo de un autobús en buen estado y un conductor que cumpla las normas», apunta Jeanne Picard, delegada de Stop Accidentes en Galicia. El colectivo reclama que las salas de fiestas y organizadores de eventos, responsables de contratar los autobuses lanzadera, activen un sistema de control y supervisión similar al escolar: identificación clara de paradas, personal responsable en los embarques y desembarques, zonas seguras de espera y señalización adecuada.

«Si existe un protocolo para proteger a los menores en el transporte escolar, ¿por qué no uno para proteger a miles de jóvenes que dependen de estos autobuses en noches de máxima afluencia?», cuestiona Picard.

Precisamente por mejoras en la señalización, Stop Accidentes acaba de remitir una carta al presidente de la Diputación de A Coruña, Valentín González Formoso, ya que la carretera en la que fue arrollado el joven de Sigüeiro, la DP-6602, es de su competencia. El paso de peatones por el que deben cruzar los jóvenes para entrar y salir del aparcamiento donde los autobuses los dejan y recogen junto a una sala de fiestas está justo en el acceso al parking. «Eso tiene fácil solución, pintar otro unos metros más allá. ¡Un paso de peatón que coincide con la salida de los autobuses no tiene sentido!», sentencia Picard.

Entrada a un parking, en un paso de peatones, junto a una discoteca en Touro, en la DP-6602. / G.M.

A pesar de que el Concello conoce el problema, advierten desde Stop Accidentes, la zona de entrada y salida de los autobuses lanzadera está justo en un paso de peatones, lo que resulta un «punto de riesgo evidente» que se mantiene sin cambios a las puertas de nuevas celebraciones y con gran afluencia prevista.

Para los padres de Nico, que han reclamado repetidamente una solución ponen en el punto de mira a la propia sala de fiestas, por situar el acceso al aparcamiento justo sobre un paso de peatones. «Existen otras salidas en la finca, más bien es un descampado, pero están tapadas con bloques», denuncia Ana Trillo, que reclama que el local de ocio nocturno habilite un acceso seguro o que los autobuses recojan a los jóvenes en la propia puerta para evitar giros, como el que dejó en el asfalto a Nico este pasado 1 de enero. A punto de cumplirse un año del atropello mortal, la familia reclama una intervención urgente para evitar que se repita una tragedia similar.