Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Lotería Navidad 2025NieveKit de emergenciasFeijóoGripe aviarReySijenaPeste porcinaQuique López VilaltaEspanyol
instagramlinkedin

Primera plana de la edición impresa

La portada de EL PERIÓDICO del 25 de diciembre de 2025

La portada de EL PERIÓDICO del 25 de diciembre de 2026

La portada de EL PERIÓDICO del 25 de diciembre de 2026 / 5

El Periódico

El Periódico

Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Esta es la portada de EL PERIÓDICO DE CATALUNYA correspondiente al 25 de diciembre de 2025.

La versión impresa se puede visualizar en PDF en nuestra hemeroteca digital. Este archivo recoge también todos los números de EL PERIÓDICO editados desde su nacimiento, el 26 de octubre de 1978. El rotativo se publica en doble versión, castellano y catalán, desde el 28 de octubre de 1997, una apuesta editorial en la que fue pionero. El diario fue también el primer medio de España con presencia en internet, con un servicio digital que puso en marcha el 7 de noviembre de 1994.

La portada de EL PERIÓDICO del 25 de diciembre de 2026

La portada de EL PERIÓDICO del 25 de diciembre de 2026

La portada de EL PERIÓDICO del 25 de diciembre de 2026

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Los oftalmólogos exigen que solo ellos puedan prescribir las ayudas para financiar gafas y lentillas
  2. El Gobierno acepta que la reforma judicial se haga de forma progresiva en Barcelona a partir de enero
  3. Compuestos presentes en el ajo aumentan la esperanza y calidad de vida: 'Los resultados son prometedores
  4. La nieve descarga en el norte de Catalunya y obliga a llevar cadenas en 11 carreteras del Pirineo
  5. La gripe da una tregua por Navidad: la epidemia va a la baja aunque aún sigue en niveles altos
  6. Catalunya activa un aviso por nieve para Navidad: la cota podría bajar a los 500 metros
  7. Acompañar el duelo en Navidad: los profesionales que están al lado de quienes lo necesitan
  8. Los Mossos rastrean el GPS del móvil de Jonathan Andic para reconstruir sus pasos los días previos al accidente del padre

La portada de EL PERIÓDICO del 25 de diciembre de 2025

La portada de EL PERIÓDICO del 25 de diciembre de 2025

Mapa de la frontera del Sol o heliopausa: astrónomos de Harvard definen los límites del Sistema Solar

Mapa de la frontera del Sol o heliopausa: astrónomos de Harvard definen los límites del Sistema Solar

La gestión de Barcelona, la OPA al Sabadell y Rodalies, temas del año mejor valorados por los lectores en Catalunya

La gestión de Barcelona, la OPA al Sabadell y Rodalies, temas del año mejor valorados por los lectores en Catalunya

El duelo en Navidad: seis pasos para gestionar la ausencia

El duelo en Navidad: seis pasos para gestionar la ausencia

Prisión sin fianza para uno de los tres detenidos por la muerte violenta de un hombre en Molins de Rei

Por qué engordamos durante las Navidades y cómo impedirlo

Por qué engordamos durante las Navidades y cómo impedirlo

Detenido un hombre por dos robos con fuerza en la Universitat de Lleida

Catalunya se adentra en la Navidad más turbulenta desde 2008, con nieve y lluvias abundantes

Catalunya se adentra en la Navidad más turbulenta desde 2008, con nieve y lluvias abundantes