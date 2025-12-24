Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Operación salida Navidad 2025, en directo: última hora del tráfico y las carreteras en Catalunya y el resto de España

Atasco en la AP7.

Atasco en la AP7. / MANU MITRU

Patricia Martín

Patricia Martín

Madrid
La Navidad es uno de los periodos con más desplazamientos del año. La DGT calcula que, este año, habrá 22,4 millones de viajes por carretera, distribuidos en tres fases. El primer periodo con más volumen comenzó el viernes 19 a las 15 horas y se alargará hasta el 25 de diciembre. La segunda fase se desarrollará en torno a Nochevieja y la tercera, en Reyes. Para dar cobertura a estos desplazamientos, facilitar el tránsito y la seguridad vial, Tráfico ha preparado un operativo especial, que comienza este viernes, con la tradicional operación salida de Navidad.

En este hilo les mantendremos informados sobre la última hora del tráfico, accidentes y retenciones en las carreteras españolas y catalanas:

Detenida una joven que llevó a su recién nacido muerto a incinerar en el tanatorio de Tarragona

Directo | AEMET activa avisos naranjas por frío, nieve y temporal en plena Navidad

Uno de cada cinco pacientes que ingresa en la UCI de Trauma en Navidad ha consumido alcohol: "Incrementa claramente el riesgo"

Catalunya inyecta 231 millones en la escuela inclusiva ante el aumento de la diversidad en el aula: un 14% más que en 2024

Operación salida Navidad 2025, en directo: última hora del tráfico y las carreteras en Catalunya y el resto de España

Mucho ojo con la pegatina de la ITV falsa: la abultada multa que puede caerte

La mala alimentación y el estrés por el dinero, los principales factores de la aceleración del envejecimiento

Catalunya no ha construido aún ninguno de los 21 edificios escolares aprobados en 2022

