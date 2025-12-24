En Directo
Desplazamientos
Operación salida Navidad 2025, en directo: última hora del tráfico y las carreteras en Catalunya y el resto de España
La Navidad es uno de los periodos con más desplazamientos del año. La DGT calcula que, este año, habrá 22,4 millones de viajes por carretera, distribuidos en tres fases. El primer periodo con más volumen comenzó el viernes 19 a las 15 horas y se alargará hasta el 25 de diciembre. La segunda fase se desarrollará en torno a Nochevieja y la tercera, en Reyes. Para dar cobertura a estos desplazamientos, facilitar el tránsito y la seguridad vial, Tráfico ha preparado un operativo especial, que comienza este viernes, con la tradicional operación salida de Navidad.
En este hilo les mantendremos informados sobre la última hora del tráfico, accidentes y retenciones en las carreteras españolas y catalanas:
Tráfico lento en las salidas de Madrid y Barcelona
Varias carreteras del país empiezan a registrar complicaciones en esta Nochebuena, con tráfico lento principalmente en las salidas de Madrid y Barcelona en una jornada en la que permanecen una veintena de vías cortadas, la mayoría de la red secundaria, por el temporal de nevadas. Según el último boletín de la Dirección General de Tráfico (DGT), correspondiente a las 13:00 horas, los puntos más controvertidos se encuentran en las salidas de Madrid, en la A-3 en Rivas, en la A-4 en Pinto y en la A-6 en la zona de El Plantío.
Y también en Barcelona, sentido salida en la A-2 en Igualada, mientras también se complica la entrada por la C-58 en Moncada. Además, varios accidentes dificultan la circulación, como el ocurrido en Madrid, en la A-5 en Navalcarnero, también de salida; o en Castellón, en la AP-7 en Almenara con sentido Palencia.
La A-7 también está registrando dificultades en dos puntos: en Espinardo (Murcia) de entrada a la capital murciana y en Fuengirola (Málaga) con dirección a Marbella. En Gran Canaria, también se la GC-1 en La Garita hacia Las Palmas se circula con tráfico lento. Al margen, el temporal de nieve mantiene afectadas una veintena de carreteras, todas ellas de la vía secundaria y con especial incidencia en Castilla y León, sobre todo en las provincias de León, Burgos y Salamanca
Paros de dos kilómetros en Montcada i Reixac
Según ha informado Trànsit, un accidente en la C-58 en Montcada i Reixac en sentido Barcelona provoca paros de más de 2 kilómetros. "Llueve con intensidad en la zona del Barcelonès y del Vallès, ¡mucha prudencia!", añaden.
Afectaciones de tráfico en los accesos de grandes ciudades
Las salidas de Madrid y Barcelona registran este sábado algunas retenciones, al igual que varios accesos en Málaga, Álava y Burgos, en el inicio de los desplazamientos navideños. La Dirección General de Tráfico informa de varios accidentes en la AP-7 en Castellón y Girona, así como de tráfico lento en distintas autovías de salida de las grandes ciudades.
El operativo especial de Navidad comenzó el viernes y se desarrollará en tres fases: Navidad, Fin de Año y Reyes. En la primera, que se extiende hasta el 25 de diciembre, se prevén 8,5 millones de desplazamientos, mientras que el dispositivo completo concluirá el 6 de enero tras el periodo de Reyes.
Protecció Civil, ante la previsión de lluvias en Catalunya: "Pedimos mucha prudencia, sobre todo en la movilidad"
La predicción meteorológica ha puesto bajo aviso a varias comarcas catalanas. Protecció Civil ha publicado un mensaje en redes en el que llaman a la prudencia, "sobre todo en la movilidad". A esto añaden: "Si os tenéis que desplazar, tened en cuenta las previsiones del Meteocat y el estado de Trànsit. Aunque no llueva, no crucéis ríos y rieras de litoral y prelitoral central y norte".
Trànsit insta a la precaución en las carreteras ante la previsión de fuertes lluvias en Catalunya
Con motivo de la previsión de lluvias intensas en varias comarcas catalanas, Trànsit ha publicado una serie de recomendaciones a tener en cuenta en las carreteras. Reducir la velocidad, estacionar el vehículo en caso de lluvias torrenciales, no cruzar zonas inundadas y aumentar la distancia de seguridad son los consejos de seguridad vial que ha compartido el organismo, desde donde instan a la "prudencia y responsabilidad".
Afectaciones al tráfico por obras en sentido Lleida
Tal como ha informado Trànsit a través de su canal en redes, unas obras en la A-2 en Jorba provocan atascos de 3 km en sentido Lleida.
Circulación normalizada en la C-25 en Arbúcies
Un accidente en la C-25 en el túner de Joanet, en Arbúcies, ha provocado cortes en dirección Girona. Finalmente, Trànsit ha confirmado la normalización de la circulación.
En Barcelona, accidente en la AP-7
Se ha producido un accidente en la AP-7, a la altura de Barberà del Vallés, que está produciendo retenciones, según han informado la DGT y Trànsit.
Accidente en Palencia
En Palencia, un accidente dificulta el tráfico en la A-65, a la altura de Dueñas, en sentido Valladolid. Está provocando un corte del carril izquierdo y tres kilómetros de retenciones.
En Pontevedra, dificultades por accidente en la A-55
Un accidente en la A-55, a su paso por Mos, en Pontevedra, en sentido Vigo, está provocando retenciones.
