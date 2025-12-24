Operación salida Navidad 2025, en directo: última hora del tráfico y las carreteras en Catalunya y el resto de España

Tráfico lento en las salidas de Madrid y Barcelona

Varias carreteras del país empiezan a registrar complicaciones en esta Nochebuena, con tráfico lento principalmente en las salidas de Madrid y Barcelona en una jornada en la que permanecen una veintena de vías cortadas, la mayoría de la red secundaria, por el temporal de nevadas. Según el último boletín de la Dirección General de Tráfico (DGT), correspondiente a las 13:00 horas, los puntos más controvertidos se encuentran en las salidas de Madrid, en la A-3 en Rivas, en la A-4 en Pinto y en la A-6 en la zona de El Plantío.

Y también en Barcelona, sentido salida en la A-2 en Igualada, mientras también se complica la entrada por la C-58 en Moncada. Además, varios accidentes dificultan la circulación, como el ocurrido en Madrid, en la A-5 en Navalcarnero, también de salida; o en Castellón, en la AP-7 en Almenara con sentido Palencia.

La A-7 también está registrando dificultades en dos puntos: en Espinardo (Murcia) de entrada a la capital murciana y en Fuengirola (Málaga) con dirección a Marbella. En Gran Canaria, también se la GC-1 en La Garita hacia Las Palmas se circula con tráfico lento. Al margen, el temporal de nieve mantiene afectadas una veintena de carreteras, todas ellas de la vía secundaria y con especial incidencia en Castilla y León, sobre todo en las provincias de León, Burgos y Salamanca