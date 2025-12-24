Nochebuena y Navidad, los días 24 y 25 de diciembre más fríos desde 2010

Nochebuena y Navidad serán los días más fríos en el conjunto de España para un 24 y 25 de diciembre desde el año 2010, según las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). El mes de diciembre ha registrado, durante la mayor parte del tiempo, temperaturas superiores a las normales, tomando como referencia el período 1991-2020, pero, según la información de la Aemet, en su tramo final serán inferiores a ese promedio, lo que da lugar a la primera semana de Navidad más fría desde el año 2010.

En este sentido, la agencia recuerda que un comienzo de Navidad tan frío como el de este 2025 no es habitual en los últimos años y que cada vez será menos frecuente. "La primera semana de Navidad es 2,1 grados más cálida que a mediados del siglo XX. No es imposible pero parece muy poco probable vivir navidades tan frías como en 1962", ha señalado la agencia en sus redes sociales.

Precipitaciones en toda la península

Este miércoles estará marcado por una situación de inestabilidad con cielos nubosos y precipitaciones en toda la península y Baleares, especialmente persistentes en el Cantábrico y norte de Galicia y fuertes en litorales de Alborán y el mar balear, que serán de nieve en zonas de montaña por encima de los 1.000 metros.

El día de Navidad se producirá un descenso claro de las temperaturas, inicialmente acusado en el norte peninsular y que se irá desplazando hacia el oeste, todo ello debido a la presencia de una masa de aire frío y una baja al oeste de la península, ha señalado la Aemet.

Lluvia a lo largo de la jornada

Una docena de capitales peninsulares, entre ellas Madrid, no pasarán de los cinco grados. En Segovia y Lugo se quedará en tres. Lloverá, quizá de forma persistente, en el nordeste y Baleares. Las lluvias se extenderán a otras zonas del este y del norte a lo largo de la jornada.

En Catalunya, Protección Civil ha activado este miércoles el plan de prevención por riesgo de inundaciones INUNCAT por lluvia muy intensa desde este jueves y hasta la madrugada del sábado, sobre todo en las comarcas de Girona, con una cota de nieve de 400 metros en Tarragona y de 600 en el resto del territorio, y olas de más de cuatro metros en el litoral central y norte de Catalunya. Protección Civil ha activado este plan ante la previsión del servicio Meteocat de que las lluvias puedan acumular más de cien litros por metro cuadrado en veinticuatro horas en las comarcas del norte de Girona.

El Meteocat precisa que desde las 13 horas de este jueves, día de Navidad, y hasta la 01:00 horas del sábado, las lluvias pueden ser muy intensas en Catalunya, y que ya por la noche de mañana y hasta la madrugada del sábado puede caer nieve que deje espesores superiores a los cinco centímetros por encima de los 600 metros.