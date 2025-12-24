Tempestad navideña
Kit de emergencias en el coche: todo lo que debes llevar si te sorprende el temporal de nieve al volante
Protección Civil insta a "saber poner" las cadenas además de llevarlas
Catalunya activa la alerta de inundación ante el temporal previsto para Navidad y Sant Esteve
Protecció Civil apela a la "autoprotección" ante el temporal: insta a evitar desplazamientos y a llevar un "kit de emergencias" en el coche
Dentro de los consejos de autoprotección con los que insiste Protección Civil se ha instado a la ciudadanía a llevar un kit de emergencias en el coche por si te encuentras con un temporal de nieve. El organismo recuerda que ante condiciones climatológicas extremas se debe evitar cualquier desplazamiento y únicamente debe hacerse "sólo si es imprescindible". Además, instan a consultar previamente la información meteorológica y el estado del tráfico en los canales de comunicación del Servei Català de Trànsit.
En caso de desplazarte hay elementos clave que no pueden faltar en tu kit de emergencia y que debes dejar en tu vehículo: mantas o ropa de abrigo, un teléfono móvil cargado y con batería externa, agua y alimentos energéticos, un botiquín de primeros auxilios, una linterna, una pala y una caja de herramientas.
Protección Civil recuerda que se debe tener el combustible lleno y llevar cadenas, además de asegurarse de que se saben poner. Antes de salir también se pide revisar los neumáticos, el líquido anticongelante, el estado de las baterías, las luces y los frenos. "Si vives o te desplazas a zonas de montaña, utiliza neumáticos de invierno", señala Protección Civil y recuerdan que "dentro del coche, si tienes la calefacción puesta en marcha, deja una ventana entreabierta para renovar el aire".
Además, instan a tener cuidado "con las placas de hielo que pueden hacer resbalar el coche" y que "suelen encontrarse en las zonas más sombrías de las carreteras". Protección Civil ha activado la alerta del Inuncat por la previsión de lluvias muy intensas el jueves y el viernes en el noreste y en prealerta el Neucat por nevadas en cotas de 300 metros.
