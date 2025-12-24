Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Tempestad navideña

Kit de emergencias en el coche: todo lo que debes llevar si te sorprende el temporal de nieve al volante

Protección Civil insta a "saber poner" las cadenas además de llevarlas

Catalunya activa la alerta de inundación ante el temporal previsto para Navidad y Sant Esteve

Protecció Civil apela a la "autoprotección" ante el temporal: insta a evitar desplazamientos y a llevar un "kit de emergencias" en el coche

Kit que recomienda llevar Protección Civil en el coche ante el temporal de nieve

Kit que recomienda llevar Protección Civil en el coche ante el temporal de nieve

Kit que recomienda llevar Protección Civil en el coche ante el temporal de nieve / EPC

Germán González

Germán González

Barcelona
Por qué confiar en El Periódico

Dentro de los consejos de autoprotección con los que insiste Protección Civil se ha instado a la ciudadanía a llevar un kit de emergencias en el coche por si te encuentras con un temporal de nieve. El organismo recuerda que ante condiciones climatológicas extremas se debe evitar cualquier desplazamiento y únicamente debe hacerse "sólo si es imprescindible". Además, instan a consultar previamente la información meteorológica y el estado del tráfico en los canales de comunicación del Servei Català de Trànsit.

En caso de desplazarte hay elementos clave que no pueden faltar en tu kit de emergencia y que debes dejar en tu vehículo: mantas o ropa de abrigo, un teléfono móvil cargado y con batería externa, agua y alimentos energéticos, un botiquín de primeros auxilios, una linterna, una pala y una caja de herramientas.

Protección Civil recuerda que se debe tener el combustible lleno y llevar cadenas, además de asegurarse de que se saben poner. Antes de salir también se pide revisar los neumáticos, el líquido anticongelante, el estado de las baterías, las luces y los frenos. "Si vives o te desplazas a zonas de montaña, utiliza neumáticos de invierno", señala Protección Civil y recuerdan que "dentro del coche, si tienes la calefacción puesta en marcha, deja una ventana entreabierta para renovar el aire".

Además, instan a tener cuidado "con las placas de hielo que pueden hacer resbalar el coche" y que "suelen encontrarse en las zonas más sombrías de las carreteras". Protección Civil ha activado la alerta del Inuncat por la previsión de lluvias muy intensas el jueves y el viernes en el noreste y en prealerta el Neucat por nevadas en cotas de 300 metros.

