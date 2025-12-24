Jorge Feliu aclara cuánto ganan realmente los pilotos de avión: "No cobramos una cifra desorbitada"

Siempre ha existido el rumor de que los pilotos de avión cobran mucho dinero a final de mes, pero la realidad puede ser muy distinta, pues hay que tener en cuenta varios aspectos. Por esta razón, el piloto Jorge Feliu compartió un vídeo en redes sociales, concretamente en TikTok, para dar su versión al respecto.

El piloto de avión empezó advirtiendo en el vídeo, que cuenta con más de 20 mil visualizaciones, que "no es todo como pinta", ya que "al principio, los pilotos no cobramos una cifra desorbitada".

Feliu comentó que "en los primeros meses podemos estar cobrando unos 2.000 - 2.500 euros al mes como mucho", siendo una cifra parecida al salario medio en España en 2024, pues fue de 2.385,6 euros brutos al mes (unos 28.627 euros anuales), según el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Con el transcurso de los años, el salario aumenta: "Con la experiencia ese sueldo va subiendo y ya cuando te haces comandante, pues el sueldo puede llegar a los 8.000 o 9.000 euros".

Sin embargo, advirtió que esto dependerá de varios factores, como la aerolínea, el tipo de operación, el contrato y, por último, el país en el que se esté trabajando.

El piloto de avión señaló que no es positivo "obsesionarte con el dinero que cobrarás en el futuro como piloto de aviación", debido a que considera más fundamental saber "cómo vas a llevar tu formación, cuánto tiempo puedes invertir o cuánto dinero vas a invertir".

Por otra parte, Feliu aseguró que es fundamental tener claro qué estilo de vida se desea, ya que antes de adentrarse en el mundo de la aviación es necesario considerar muchos aspectos, debido a que no todo se reduce al dinero que se puede ganar.