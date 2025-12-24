Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Es noticia
Detenido un hombre por dos robos con fuerza en la Universitat de Lleida

El hombre, que trabajaba para una empresa externa que da servicios a la universidad, quedó en libertad el mismo martes tras declarar, a la espera de que el juez le cite

Archivo - Un vehículo de los Mossos

Archivo - Un vehículo de los Mossos / David Zorrakino - Europa Press - Archivo

Europa Press

Europa Press

Lleida
Los Mossos d'Esquadra detuvieron el martes a un hombre de 45 años como presunto autor de 2 robos con fuerza en la Universitat de Lleida (UdL), informan este miércoles en un comunicado.

El hombre, que trabajaba para una empresa externa que da servicios a la UdL, quedó en libertad el mismo martes tras declarar, a la espera de que el juez le cite.

El primer robo fue el 19 de noviembre en un despacho del campus Cappont (se forzó una caja se robó todo el dinero que contenía) y el viernes hubo un robo similar en el mismo despacho (esta vez se sospechó que el autor era alguien vinculado a la universidad).

