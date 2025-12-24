Desconvocada la huelga de cuatro días en plena Navidad de la empresa de recogida de residuos de la comarca de la Selva

La huelga prevista en la empresa Serveis Mediambientals la Selva Nora SA, encargada de la recogida de residuos en 17 municipios de la comarca de la Selva, ha quedado desconvocada después de que el comité de empresa y la dirección hayan alcanzado varios compromisos en el marco de la mediación de la Inspección de Trabajo.

Según ha informado la parte social, la decisión se ha tomado tras lograr acuerdos que permiten desbloquear aspectos clave del conflicto laboral. Entre los compromisos adquiridos se encuentra la calendarización de las reuniones de negociación del nuevo convenio colectivo, así como la reparación de la carretera de acceso a la base de la empresa, con fecha límite fijada para el 5 de enero de 2026. También se han acordado otras actuaciones de mantenimiento pendientes.

Desde el comité de empresa lamentan que haya sido necesario llegar a una convocatoria de huelga para conseguir estos compromisos

Además, según explican los trabajadores, la empresa se ha comprometido a elaborar y entregar a la representación de los trabajadores un listado de los puestos de trabajo cubiertos de manera efectiva para garantizar la prestación del servicio, así como a cumplir un calendario para la cobertura de 21 plazas estructurales (10 conductores, 1 operario de punto limpio y 1 peón).

Desde el comité de empresa lamentan, no obstante, que haya sido necesario llegar a una convocatoria de huelga para conseguir estos compromisos. Según señalan, con una mayor comunicación y consideración por parte de la dirección, el conflicto se habría podido evitar.

Huelga en Semana Santa

Pese a la desconvocatoria, la parte social advierte de que el conflicto no está cerrado definitivamente. En este sentido, indican que, si para Semana Santa no se han cumplido los acuerdos alcanzados durante la mediación con la Inspección de Trabajo, no descartan volver a plantear una nueva convocatoria de huelga.

Los trabajadores denunciaban un “bloqueo sistemático” de la negociación del convenio colectivo, con salarios congelados y sin una propuesta que garantizara el mantenimiento del poder adquisitivo, así como deficiencias de mantenimiento en maquinaria y camiones, problemas en las instalaciones y falta de personal estructural. La huelga, convocada por CCOO, preveía cuatro jornadas de paro desde las 20:00 horas del 28 de diciembre hasta las 23:59 horas del 31 de diciembre, en pleno periodo navideño.