En Girona
Desconvocada la huelga de cuatro días en plena Navidad de la empresa de recogida de residuos de la comarca de la Selva
El comité de empresa acepta retirar el paro tras alcanzar compromisos en la negociación del convenio y en mejoras de mantenimiento
Joel Lozano
La huelga prevista en la empresa Serveis Mediambientals la Selva Nora SA, encargada de la recogida de residuos en 17 municipios de la comarca de la Selva, ha quedado desconvocada después de que el comité de empresa y la dirección hayan alcanzado varios compromisos en el marco de la mediación de la Inspección de Trabajo.
Según ha informado la parte social, la decisión se ha tomado tras lograr acuerdos que permiten desbloquear aspectos clave del conflicto laboral. Entre los compromisos adquiridos se encuentra la calendarización de las reuniones de negociación del nuevo convenio colectivo, así como la reparación de la carretera de acceso a la base de la empresa, con fecha límite fijada para el 5 de enero de 2026. También se han acordado otras actuaciones de mantenimiento pendientes.
Desde el comité de empresa lamentan que haya sido necesario llegar a una convocatoria de huelga para conseguir estos compromisos
Además, según explican los trabajadores, la empresa se ha comprometido a elaborar y entregar a la representación de los trabajadores un listado de los puestos de trabajo cubiertos de manera efectiva para garantizar la prestación del servicio, así como a cumplir un calendario para la cobertura de 21 plazas estructurales (10 conductores, 1 operario de punto limpio y 1 peón).
Desde el comité de empresa lamentan, no obstante, que haya sido necesario llegar a una convocatoria de huelga para conseguir estos compromisos. Según señalan, con una mayor comunicación y consideración por parte de la dirección, el conflicto se habría podido evitar.
Huelga en Semana Santa
Pese a la desconvocatoria, la parte social advierte de que el conflicto no está cerrado definitivamente. En este sentido, indican que, si para Semana Santa no se han cumplido los acuerdos alcanzados durante la mediación con la Inspección de Trabajo, no descartan volver a plantear una nueva convocatoria de huelga.
Los trabajadores denunciaban un “bloqueo sistemático” de la negociación del convenio colectivo, con salarios congelados y sin una propuesta que garantizara el mantenimiento del poder adquisitivo, así como deficiencias de mantenimiento en maquinaria y camiones, problemas en las instalaciones y falta de personal estructural. La huelga, convocada por CCOO, preveía cuatro jornadas de paro desde las 20:00 horas del 28 de diciembre hasta las 23:59 horas del 31 de diciembre, en pleno periodo navideño.
Suscríbete para seguir leyendo
- Los oftalmólogos exigen que solo ellos puedan prescribir las ayudas para financiar gafas y lentillas
- El Gobierno acepta que la reforma judicial se haga de forma progresiva en Barcelona a partir de enero
- Compuestos presentes en el ajo aumentan la esperanza y calidad de vida: 'Los resultados son prometedores
- La nieve descarga en el norte de Catalunya y obliga a llevar cadenas en 11 carreteras del Pirineo
- La gripe da una tregua por Navidad: la epidemia va a la baja aunque aún sigue en niveles altos
- Catalunya activa un aviso por nieve para Navidad: la cota podría bajar a los 500 metros
- Acompañar el duelo en Navidad: los profesionales que están al lado de quienes lo necesitan
- ¿Tus hijos no paran de decir 'six seven'? Este es el origen y significado del meme viral que ha roto internet