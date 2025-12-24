Los cazadores harán un "cordón sanitario" para abatir jabalís a 20 kilómetros del foco de la peste porcina

Los cazadores podrán actuar como "un cordón sanitario preventivo" en una franja de dos kilómetros tras el perímetro de 20 kilómetros que conforma la zona de contención epidemiológica de la peste porcina africana (PPA). Se trata de una medida anunciada este martes en una reunión en Castellar del Vallès convocada por la Federació Catalana de Caça y las sociedades de cazadores que operan dentro del radio de 20 kilómetros desde el foco y a la que acudieron representantes de los Servicios Territoriales de Barcelona del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, y el subdirector general de Fauna Cinegètica, Caça i Pesca Continental, Chema López.

Según fuentes presentes en la reunión, los representantes de la Generalitat dieron cuenta de las novedades de este nuevo perímetro que han llamado "zona blanca" y que corresponde a un radio de entre 20 y 22 kilómetros respecto al foco inicial. En este espacio, los cazadores podrán llevar a cabo "acciones cinegéticas con el objetivo de crear un cordón sanitario preventivo frente a la enfermedad". Las actuaciones incluirán las modalidades de batida, esperas y la utilización de jaulas trampa, "siempre dentro del marco normativo establecido".

Protocolos

En este sentido, se ultiman protocolos que determinarán en qué lugares los cazadores pueden actuar y la logística empleada para retirar los cadáveres, aspectos imprescindibles para garantizar una gestión adecuada, segura y coordinada de las actuaciones de control.

Imagen de la reunión de la federación de caza / FCC

En el encuentro, los responsables de la Federación Catalana de Caza reclamaron al Govern que se habiliten ayudas económicas destinadas a las sociedades de cazadores que operan dentro del perímetro de 20 kilómetros, tanto para los tiradores como para los perreros, por "su implicación directa en las tareas de control poblacional". El presidente del colectivo, Joaquín Zarzoso, también expresó su preocupación por las consecuencias de la prohibición prolongada de la actividad cinegética en la zona restringida ante una eventual pérdida de socios que repercuta en su estructura económica. Por este motivo reclamó a la administración "ayudas directas" al sector ante "una situación excepcional" para que estas sociedades "no acaben desapareciendo".

Sin actividad cinegenética

En el encuentro, la federación también informó a las sociedades de caza que Mutuasport subvencionará las pólizas de anexo necesarias en caso de utilización de jaulas trampa. Además, se añadió, en aquellas actuaciones de control y vigilancia de la PPA en las que no exista una acción directa de caza, las tarjetas federativas ofrecerán, de forma excepcional, cobertura ante posibles daños que puedan sufrir los cazadores.

A corto plazo, los cazadores pidieron saber cuánto tiempo seguirá sin actividad cinegética la zona de restricciones en Collserola y también si las limitaciones afectarán a la caza menor. En este sentido, la administración informó de que las demandas se trasladarán a la Comisión Europea para que se pronuncie.