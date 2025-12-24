Catalunya no ha construido aún ninguno de los 21 edificios escolares aprobados y presupuestados en 2022

El Govern de ERC aprobaba en octubre de 2022, en el marco del Programa de Encargos de Actuaciones (PEA), 21 nuevas construcciones y "grandes actuaciones" en centros educativos. Casi 100 millones (concretamente 98.389.936 euros, todo estaba detallado) destinados a invertir en 12 nuevas construcciones (seis para dotar de un edificio de obra a un centro educativo hasta ahora en barracones y otros seis para sustituir instalaciones dañadas por una nueva construcción), siete ampliaciones –colegios que se habían quedado pequeños y requieren más espacio– y dos reformas integrales.

Pese a la alegría que supuso para las comunidades educativas de estos 21 centros aparecer en la lista –¡estaban dentro, serían los próximos!–, más de tres años después, ninguna de estas obras es aún una realidad. La lista de motivos por los que la situación se está dilatando es larga y la casuística diversa: licitaciones que se eternizan, constructoras que quiebran, informes desfavorables del ACA o escasez de materiales tras la guerra de Ucrania son algunas de las trabas que han ralentizado unos procesos ya tediosos de por sí. Aunque el Departament d'Educació i Formació Professional (FP) sostiene que los 21 proyectos "están en marcha" y ninguna escuela ha caído de la lista, están todas en fases "todavía invisibles a ojos de las familias": en procesos participativos, a la espera de convenios entre administraciones para la cesión de terrenos, en procesos de licitación, de revisión de proyectos, de adjudicación...

Ritmos imposibles

Fuentes de la conselleria afirman que, por los ritmos propios de las obras públicas –incluso cuando no surgen imprevistos– sería imposible que alguna de las obras anunciadas en 2022 estuviera ya ejecutada, explicación que no convence a las familias afectadas.

Entrada del instituto-escuela 30 Passos, instalado en barracones en el barrio de la Sagrera, en Barcelona, en una imagen de archivo. / JOAN CORTADELLAS

Las familias de la escuela Milagros Consarnau de L'Hospitalet, una de las 21 que aparecía en la lista de 2022, salieron a la calle el mes pasado por segunda vez para exigir una reforma integral que no llega (la conselleria respondía que la obra y sus tres millones de presupuesto están aprobados, que ya se hizo "un proceso participativo en 2024" y que el proyecto "debe ponerse en marcha en los próximos meses").

18 años en barracones

Otro de los centros en la lista de 2022 –con un presupuesto asignado de casi 7 millones– es el instituto de Cervelló, en el Baix Llobregat, en barracones desde hace 18 años. El suyo es uno de los casos más flagrantes, encallado por depender de una doble operación urbanística. Los terrenos donde debe ir el instituto definitivo eran inicialmente privados, por lo que se requirió de una primera operación urbanística para que el ayuntamiento los adquiera. Hecho eso, el siguiente paso era la cesión de esos terrenos del consistorio a la Generalitat, para poder empezar a levantar el edificio. Algo que a priori no parecería tan complicado –un convenio entre dos administraciones– lleva años paralizando el proceso.

Patio de la Escuela Teixidores, en Gràcia, pendiente del edificio definitivo. / MANU MITRU

En estos tres años, se han movilizado también escuelas como la 30 Passos, en Barcelona. Las familias señalaban este octubre en este diario que "la falta del edificio y el retraso producen mucha frustración". "Hay una acumulación constante de decir y desdecir cosas, y genera perjuicios, como no tener cocina y que nuestros hijos coman de ‘catering’: la calidad de la comida es buena, pero no es lo mismo comer cuando está recién cocinado que un ‘catering’ preparado a las cinco de la mañana", apuntaban.

Para evitar ese decir y desdecir que desespera a las familias, desde el departament declinan dar la fecha de inicio de las obras de ninguna de las 21 escuelas y solo insisten en que se trabaja en todas.

En el caso del Institut de Cappont de Lleida, otro de los afectados, lo que frena la anhelada construcción del reivindicado edificio es la inundabilidad de la zona en la que debe levantarse.

Más de 900 barracones

Algo que sucede, además, en un contexto con un parque escolar envejecido y con más de 900 barracones escolares a la espera de edificio (el Barcelonès supera a cualquier otro territorio, con cerca de 80 barracones distribuidos en más de 30 centros). Le siguen el Gironès, el Alt Empordà y el Vallès Occidental, con alrededor de 70 módulos, y el Baix Llobregat, el Maresme y la Selva, con unos 50.

La tardanza en el inicio de la construcción de las 21 escuelas incluidas en el Programa de Encargos de Actuaciones (PEA) de 2022 no solo desespera a las comunidades educativas de esos centros. También afecta a las de las otras decenas de escuelas en barracones que no llegaron a entrar en esa lista, y están pendientes de que se vayan construyendo las que están ya en la casilla de salida para entrar ellas en los siguientes programas de encargos.