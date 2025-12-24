Catalunya activa la alerta de inundación ante el temporal previsto para Navidad y Sant Esteve

Protección Civil ha activado este miércoles el plan de prevención por riesgo de inundaciones INUNCAT por lluvia muy intensa desde este jueves y hasta la madrugada del sábado, sobre todo en las comarcas de Girona, con una cota de nieve de 400 metros en Tarragona y de 600 en el resto del territorio, y olas de más de cuatro metros en el litoral central y norte de Catalunya.

Protección Civil ha activado este plan ante la previsión del servicio Meteocat de que las lluvias puedan acumular más de cien litros por metro cuadrado en veinticuatro horas en las comarcas del norte de Girona.

El Meteocat precisa que desde las 13 horas de este jueves, día de Navidad, y hasta la 01:00 horas del sábado, las lluvias pueden ser muy intensas, y que ya por la noche de mañana y hasta la madrugada del sábado puede caer nieve que deje espesores superiores a los cinco centímetros por encima de los 600 metros.

Nieve en la Terra Alta

La nieve puede caer con espesores de dos centímetros en la comarca tarraconense de Terra Alta y superiores a los veinte centímetros por encima de los 1.400 metros en la comarca gerundense del Ripollès.

El Meteocat ha lanzado también un aviso rojo por el estado de la mar, con olas superiores a los cuatro metros, marejada de levante y mar de fondo, sobre todo en el litoral central y norte de Catalunya.

Este servicio meteorológico recuerda que hace 25 años, Catalunya también vivió una Navidad lluviosa, como se espera que sea la de este año.

En 2000, entre los días 20 y 24 de diciembre se acumularon más de 200 litros por metro cuadrado en el Montseny (Barcelona) y en sectores de las comarcas del Ripollès, la Garrotxa y Alt Empordà, con nieve muy abundante en cotas altas.