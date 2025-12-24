Protecció Civil apela a la "autoprotección" ante el temporal: insta a evitar desplazamientos y a llevar un "kit de emergencias" en el coche

Catalunya se adentra en la Navidad más blanca, fría y lluviosa desde 2008. Ante el aviso del Servei Meteorològic de Catalunya (SMC) por lluvias intensas en el noreste, con acumulación de 100 litros por metro cuadrado en 24 horas, fuertes vientos y cotas de nieve que bajarán hasta los 300 metros de altura, Protección Civil llama a la "autoprotección". Teniendo en cuenta que el temporal navideño coincide con un aumento de los desplazamientos para acudir a citas familiares, el organismo insta a consultar el estado de las vías a través del Servei Català de Trànsit y, si es necesario coger el coche bajo la nieve, circular con lo que ha llamado "kit de emergencias": ropa de abrigo, comida, agua, móvil cargado y el depósito lleno.

Sergio Delgado, subdirector de programas de Protección Civil, afirma que los últimos temporales pueden tener un gran impacto local y son difíciles de prever. "Estamos preocupados ante esta incertidumbre meteorológica" que complica las alertas a la ciudadanía y a los ayuntamientos. Por este motivo, remarca, cada vez es más necesaria la "autoprotección" ante situaciones meteorológicas extremas difíciles de pronosticar por el Servei Meteorològic de Catalunya.

"Estos fenómenos no son nuevos, pero cada vez tienen una afectación más local y extrema, como fuertes lluvias concentradas en un barrio. La situación ha venido para quedarse y debemos adaptar la protección de la ciudadanía, con un refuerzo de los sistemas de alerta y de emergencia de la Generalitat", explica Delgado.

Lluvias

Protección Civil, que ya ha activado los planes Inuncat y Neucat (en prealerta) para Navidad y Sant Esteve, recomienda llamar al 112 en caso de emergencia. Ante posibles inundaciones, insta a desguazar sistemas de alcantarillado, a poner barreras para evitar la entrada de agua si se reside en un bajo y quedarse en casa ante lluvia intensa. También emplaza a no sacar coches de garajes con riesgo de inundación y evitar las vías con acumulación de agua. Ante las fuertes rachas de viento, recomiendan retirar elementos decorativos de fachadas por riesgo de caída, no ir a la montaña ni a parques, evitar los rompeolas y no conducir con fuertes rachas laterales.

Ante el temporal navideño Protección Civil pide a los municipios "pautas de prevención y respuesta para la gestión de los riesgos meteorológicos" teniendo en cuenta que este periodo festivo se caracteriza por un incremento de la población que acude a mercadillos, ferias, cabalgatas, parques o fiestas de fin de año. En este sentido se tiene en cuenta tanto la ocupación del espacio público como los desplazamientos por carretera.

"Riesgo sobrevenido"

Entre las "pautas de prevención" solicitadas a los ayuntamientos figuran tener disponibles recursos humanos y materiales, como policía local, voluntariado de protección civil, técnicos municipales o grúas, para hacer frente "a un episodio de riesgo sobrevenido". Además, se deben tener elementos adecuados para responder a la emergencia, como centros de acogida, vallas, grupos electrónicos, vehículos municipales, sal o bombas de agua. También se ha instado a revisar los sistemas de drenaje de vías urbanas, para que no estén embozados, y se pide reforzar las actividades al aire libre o preparar alternativas en caso de fenómeno climático extremo.

En este sentido Protección Civil ha pedido a los municipios que "las actividades al aire libre no se realizan en zonas de alto riesgo, en especial zonas inundables y zonas arboladas; se refuerce la comprobación de la seguridad de los recorridos y de las vías de evacuación y de los elementos decorativos de Navidad, especialmente la iluminación y se compruebe que los equipos de emergencia y autoprotección están listos".

Zonas inundables

Ante temporal, nevada o ventadas se insta a activar el plan de protección civil municipal con comunicación a los responsables del Centro de Emergencias de Catalunya para movilizar ayuda y la comunicación a la población. En esta situación los ayuntamientos deben cerrar los accesos a zonas inundables, como pasos subterráneos, retirar vehículos aparcados en puntos de riesgo, como rieras, cerrar parques y jardines y bosques en caso de fuerte viento, y repartir sal en caso de nevadas.

Si se produjesen lluvias intensas, Protecció Civil pide "evacuar preventivamente a las personas que viven en zonas inundables y tienen dificultades de movilidad, o que viven en plantas bajas y no pueden confinarse en las plantas superiores". También deben comprobar el estado de "las personas que viven en zonas o edificaciones que puedan quedar aisladas y velar por la seguridad de las personas que viven en la calle, en infraviviendas o en riesgo de exclusión social".