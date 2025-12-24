Catalunya inyecta 231 millones en la escuela inclusiva ante el aumento de la diversidad en el aula: un 14% más que en 2024

El curso escolar 2025-2026 empezaba este septiembre con un mensaje claro de Esther Niubó, consellera de Educació i Formació Professional (FP): el sistema afrontaba el reto de sacar hacia adelante una escuela en la que uno de cada tres alumnos tiene necesidades educativas especiales. En ese complejo contexto, el Departament ha asegurado este miércoles en un comunicado que ha aumentado el presupuesto en escuela inclusiva un 14% respecto al curso anterior, lo que supone una inversión de 230,5 millones (32 más que el curso 24-25).

En la misma nota la conselleria señala que buena parte de ese presupuesto se debe a la expansión de los SIEI (Apoyo intensivo a la escolarización inclusiva) y los SIEI Plus (el mismo servicio con más profesionales de apoyo). Los SIEI son dotaciones extraordinarias de profesionales que se incorporan a las escuelas e institutos como recursos intensivos, y que atienden al alumnado con necesidades educativas especiales que lo necesite. Este curso se ha vivido un crecimiento exponencial de los centros que cuentan con el apoyo SIEI -de los 988 del pasado curso a los 1.180- y el SIEI Plus -pasando de los 27 a los 126-, distribuidos por todo el territorio catalán, lo que ha representado una inversión de 22 millones más de inversión respecto al curso 2024-2025.

Mejorar las condiciones

En cuanto a la plantilla profesional destinada a la escuela inclusiva, el Departament explica que son cerca de 15.000 los profesionales que desarrollan tareas en el sistema educativo, "ya sea personal docente como personal de atención educativa".

En enero se pone en marcha la licitación del nuevo contrato del servicio de monitores de apoyo al que se destinarán 62,6 millones entre enero de 2026 y agosto de 2027

En el mismo escrito, la conselleria apunta que este enero se pone en marcha la licitación del nuevo contrato del servicio de monitorización de apoyo para el alumnado con necesidades educativas especiales, y se destinarán 62,6 millones entre enero de 2026 y agosto de 2027, lo que, aseguran, "permitirá mejorar las condiciones de los monitores".

En el repaso de la inversión en inclusión el Departament apunta también que se han incrementado en 14 los centros seleccionados para convertirse en CEEPSIR (centros de educación especial proveedores de apoyo y recursos), y ya suman un total de 81 centros que ofrecen este apoyo a los centros ordinarios.

Recursos insuficientes

Estas cifras contrastan, eso sí, con las ofrecidas por las Associacions Federades de Famílies d’Alumnes de Catalunya (aFFac) este octubre, cuando denunciaban que, cuatro años después de finalizar el plazo máximo establecido para desplegar completamente el decreto de educación inclusiva, aprobado el 20 de octubre de 2017, la conselleria "continuaba incumpliendo los compromisos adquiridos".

Cerca de 15.000 profesionales desarrollan tareas en favor de la educación inclusiva en el sistema educativo catalán

Las familias aseguraban que más de 325.000 alumnos con Necesidades Específicas de Apoyo Educativo (NESE) todavía no disponen del refuerzo necesario para "aprender y participar plenamente" en las escuelas en igualdad de condiciones que el resto.

De hecho, la falta de recursos para poder atender bien la diversidad creciente en el aula es una de las grandes demandas de las direcciones de las escuelas catalanas, según concluyeron tras un primer encuentro celebrado en el barrio de Sant Andreu de Barcelona este octubre. "La principal necesidad de la escuela catalana hoy es poner recursos materiales y humanos para asegurar una inclusión real", subrayaban.