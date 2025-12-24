Una borrasca dejará lluvias abundantes por Navidad en Catalunya por primera vez en 17 años

Catalunya afronta una Navidad poco habitual. Una borrasca mediterránea activará un episodio de lluvia, nieve y mala mar entre la tarde de este jueves, día de Navidad, y la tarde del viernes 26, día de Sant Esteve. El Meteocat ha activado el plan Inuncat por previsión de lluvias intensas en el nordeste de la comundid. "A corto plazo, Nadal y Sant Esteve estarán marcados por lluvia, nieve y temporal de oleaje, como en Sant Esteve de 2008", ha resumido Santi Sagalà, jefe de meteorología del Servei Meteorològic de Catalunya (SMC), en declaraciones con EL PERIÓDICO.

El Meteocat ha activado el aviso por olas de 4 metros y lluvias intensas en el nordeste

Por calendario y alcance, el SMC considera que este será el primer episodio navideño con lluvias abundantes y generalizadas desde hace 17 años, con una combinación lluvias en Barcelona y alrededores y nevadas en montaña. La imagen navideña será de paraguas en el llano y nieve en las cumbres.

La precipitación será "extensa en muchos lugares", con un reparto que favorecerá claramente al nordeste. Según Sagalà, las comarcas donde se espera más cantidad son el Alt Empordà, la Garrotxa, el Baix Empordà y el Ripollès, con acumulados que pueden superar los 100 litros por metro cuadrado (l/m2) en el conjunto del episodio. El Meteocat avisa de un repunte entre la tarde de Navidad y la tarde de Sant Esteve, cuando "más zonas" pueden registrar chubascos potentes y persistentes en un flujo de levante típico de una "llevantada", con ratos de continuidad suficientes para dejar incidencias puntuales.

Lluvias intermitentes

En la zona metropolitana de Barcelona, en cambio, la lluvia será "intermitente y moderada", suficiente para complicar desplazamientos y celebraciones al aire libre, pero sin los máximos previstos en las comarcas de Girona. El Meteocat recomienda prudencia en carretera, especialmente en vías secundarias y pasos inferiores, y atención a rieras, torrentes y zonas inundables. En episodios largos, advierten, el riesgo suele estar en la acumulación y la escorrentía: un mismo tramo puede pasar de una lluvia débil a una cortina más intensa en pocos minutos y el asfalto mojado.

La entrada de aire frío asociada al temporal añadirá un componente plenamente invernal. La cota de nieve variará a lo largo del episodio, pero se moverá alrededor de los 1.200 metros en sectores como Osona, el Ripollès y el Pirineo oriental, con descensos puntuales cuando se refuerce la irrupción fría. El Meteocat ha emitido avisos por espesores superiores a 20 centímetros por encima de los 1.300 metros y, sobre todo, por acumulaciones de hasta medio metro por encima de los 2.000 metros. "Es una nevada importante en el Pirineo oriental; en el resto del Pirineo nevará, pero no con grosores tan importantes", ha precisado Sagalà.

Lejos de los Pirineos

La nieve puede aparecer también lejos de las cumbres pirenaicas. En la Depresión Central, especialmente en la Conca de Barberà y la Segarra, el Meteocat contempla nevadas a partir de los 500 metros, con aviso por 5 centímetros. Y en el sur, en la Terra Alta y el macizo de Els Ports, la previsión baja la cota hasta los 300 metros por la entrada de aire frío canalizado por el valle del Ebro: "Prevemos más de 2 centímetros de nieve en algunos puntos". En altiplanos y collados, un espesor pequeño puede ser suficiente para formar placas de hielo a primera hora.

Olas y viento

En el litoral, el episodio estará marcado por el mar. "En la mitad norte soplará levante fuerte, con olas de más de cuatro metros, lo que equivale a olas considerables en Catalunya", ha insistido Sagalà, que remarca que una altura de ola por encima de los cuatro metros no es "habitual". "No es una situación extraña, pero sí poco frecuente", sostiene. Los avisos se concentran en tramos expuestos de la Costa Brava y el Maresme, con riesgo en espigones, paseos marítimos y zonas de rocas, especialmente durante los picos de oleaje y las horas de viento más sostenido.

Áreas inundables

El Meteocat mantendrá la vigilancia durante todo el episodio y recuerda que los avisos pueden actualizarse con la evolución del temporal. Para quienes se desplacen en estas fechas, la recomendación es planificar rutas con margen, evitar zonas inundables, consultar el estado de los puertos de montaña y extremar la precaución en la costa.

El pronóstico apunta a una mejora a partir de la tarde de Sant Esteve. "Se abrirán claros y la atmósfera se estabiliza, pero no limpia del todo", detalla Sagalà. El Meteocat prevé todavía algún chubasco residual y un ambiente frío, y avisa de que seguiremos viendo algún episodio en días posteriores, pero con menor entidad que el temporal navideño.