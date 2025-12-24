La advertencia de Gonzalo Bernardos para estas Navidades: "Menos marisco y más..."

Solidaridad con los ganaderos
Gonzalo Bernardos es uno de los economistas más destacados de España por los consejos que ofrece sobre la situación del país. Sin embargo, en muchas ocasiones sus declaraciones están en el punto de mira, ya que suelen ser polémicas, especialmente cuando comparte sus opiniones en su cuenta personal de X, antes conocida como Twitter, o en los platós de televisión.
En esta ocasión, el profesor de la Universidad de Barcelona ofreció un consejo a todos los españoles sobre cómo actuar durante estas Navidades, en una entrevista con '20minutos'. Se trata de una advertencia que muchos seguirán, aunque otros podrían no hacerlo. Las fiestas navideñas suelen ser sinónimo de gastos elevados. Por ello, el economista aconseja actuar con cautela. Su recomendación es clara: "Muy sencillo. Menos marisco, menos carne de ternera de primera categoría y más carne de cerdo y, especialmente, jamón".
El principal motivo que destacó es que "tenemos peste porcina en España y hemos de ayudar a nuestros ganaderos a que salgan lo antes posible de lo que puede ser un problema importante".
Por esta razón, el profesor de la Universidad de Barcelona expone que en las fiestas navideñas hay que "ser solidarios", y, en este 2025", "la solidaridad es con los ganaderos del porcino".
796 euros por persona
Aunque parezca sorprendente, se estima que los consumidores españoles gastarán de media 796 euros por persona durante estas Navidades, lo que supone un aumento del 16,5 % respecto al año pasado, cuando la media fue de 683 euros.
Esta cifra se destinará principalmente a comidas, regalos y viajes, según recoge una reciente encuesta publicada por la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU).
Ante este panorama, Bernardos aconseja planificar el presupuesto con antelación y priorizar los gastos esenciales, evitando compras impulsivas que puedan afectar a la economía familiar, sobre todo de cara a enero.
