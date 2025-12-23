Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Lotería Navidad 2025Pensiones no contributivasReino UnidoBadalonaGripeExtremaduraEl tiempoCatalunyaSalvador IllaBarcelona
instagramlinkedin

Divulgación científica

Sant Joan de Déu impulsa un espacio de juegos para acercar la investigación a pacientes y familias

El centro impulsa una actividad interactiva con juegos y vídeos educativos para explicar la investigación biomédica a niños, pacientes y familias

El caso de Oriol, un adolescente que sufre una enfermedad rara que podría revertirse a partir de 2026 En Mallorca

El Instituto de Investigación Sant Joan de Déu (SJD) de Barcelona ha impulsado un espacio de juegos interactivos llamado 'Juega y aprende sobre investigación'

El Instituto de Investigación Sant Joan de Déu (SJD) de Barcelona ha impulsado un espacio de juegos interactivos llamado 'Juega y aprende sobre investigación' / SJD Hospital Bcn / Europa Press

El Periódico

El Periódico

Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

El Instituto de Investigación Sant Joan de Déu (SJD) de Barcelona ha impulsado un espacio de juegos interactivos llamado 'Juega y aprende sobre investigación', que busca acercar la investigación biomédica a los pacientes y las familias.

La actividad está diseñada para convertir el aprendizaje sobre los órganos y los sistemas del cuerpo humano en un juego interactivo que fomenta la curiosidad y el conocimiento científico, informa SJD en un comunicado de este martes.

El recorrido consta de cinco elementos interactivos que representan el corazón, el sistema locomotor, el cerebro, el sistema digestivo y los pulmones, en los que los pacientes y sus familias deberán descubrir el orden para visitarlos.

De este modo, podrán acceder a vídeos de animación educativos con curiosidades sobre cada uno de los órganos y conocer mejor la investigación que se desarrolla en Sant Joan de Déu.

La experiencia está adaptada a diferentes franjas de edad: los niños de entre 8 y 12 años pueden visualizar un vídeo de animación por cada órgano con curiosidades y pinceladas sobre investigación, mientras que el itinerario para mayores de 12 años incluye dos vídeos por elemento, uno explicativo y otro en el que un investigador detalla la línea de investigación correspondiente.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Los Agents Rurals detectan talas de árboles ilegales para fabricar 'tions' en fincas privadas de la Selva interior
  2. Los oftalmólogos exigen que solo ellos puedan prescribir las ayudas para financiar gafas y lentillas
  3. El Gobierno acepta que la reforma judicial se haga de forma progresiva en Barcelona a partir de enero
  4. La nieve descarga en el norte de Catalunya y obliga a llevar cadenas en 11 carreteras del Pirineo
  5. Cadenas obligatorias en una decena de carreteras del Pirineo: la nieve, la lluvia y el frío marcan la semana de Navidad
  6. Compuestos presentes en el ajo aumentan la esperanza y calidad de vida: 'Los resultados son prometedores
  7. Catalunya se prepara para una Navidad helada: la lluvia y la nieve serán las protagonistas
  8. Catalunya aprueba sin concesiones la fusión de las ciencias en Bachillerato: 5 claves de la reforma definitiva del currículum

La IA elige a sus amigos como hacemos los humanos

La IA elige a sus amigos como hacemos los humanos

Sant Joan de Déu impulsa un espacio de juegos para acercar la investigación a pacientes y familias

Sant Joan de Déu impulsa un espacio de juegos para acercar la investigación a pacientes y familias

Fiscalía exige que Albiol aclare qué protección ofreció a los desalojados del B9 de Badalona

Fiscalía exige que Albiol aclare qué protección ofreció a los desalojados del B9 de Badalona

Abono único de transporte, descuentos, bono eléctrico y desahucios: las ayudas sociales que se mantienen en 2026

Abono único de transporte, descuentos, bono eléctrico y desahucios: las ayudas sociales que se mantienen en 2026

María Antonia recuerda la llamada más dura del Teléfono de la Esperanza: “Me pidió que le dijera algo por lo que vivir”

María Antonia recuerda la llamada más dura del Teléfono de la Esperanza: “Me pidió que le dijera algo por lo que vivir”

Un jove abogado destapa una realidad del sector: “Ahora mismo es completamente precario, es un servicio social"

Un jove abogado destapa una realidad del sector: “Ahora mismo es completamente precario, es un servicio social"

Jorge Feliu aclara cuánto ganan realmente los pilotos de avión

Jorge Feliu aclara cuánto ganan realmente los pilotos de avión

La historia de Sustainaclaus, el Papá Noel que reparte esperanza frente a la crisis climática: "Es el regalo que el mundo necesita"

La historia de Sustainaclaus, el Papá Noel que reparte esperanza frente a la crisis climática: "Es el regalo que el mundo necesita"