Divulgación científica
Sant Joan de Déu impulsa un espacio de juegos para acercar la investigación a pacientes y familias
El centro impulsa una actividad interactiva con juegos y vídeos educativos para explicar la investigación biomédica a niños, pacientes y familias
El caso de Oriol, un adolescente que sufre una enfermedad rara que podría revertirse a partir de 2026 En Mallorca
El Instituto de Investigación Sant Joan de Déu (SJD) de Barcelona ha impulsado un espacio de juegos interactivos llamado 'Juega y aprende sobre investigación', que busca acercar la investigación biomédica a los pacientes y las familias.
La actividad está diseñada para convertir el aprendizaje sobre los órganos y los sistemas del cuerpo humano en un juego interactivo que fomenta la curiosidad y el conocimiento científico, informa SJD en un comunicado de este martes.
El recorrido consta de cinco elementos interactivos que representan el corazón, el sistema locomotor, el cerebro, el sistema digestivo y los pulmones, en los que los pacientes y sus familias deberán descubrir el orden para visitarlos.
De este modo, podrán acceder a vídeos de animación educativos con curiosidades sobre cada uno de los órganos y conocer mejor la investigación que se desarrolla en Sant Joan de Déu.
La experiencia está adaptada a diferentes franjas de edad: los niños de entre 8 y 12 años pueden visualizar un vídeo de animación por cada órgano con curiosidades y pinceladas sobre investigación, mientras que el itinerario para mayores de 12 años incluye dos vídeos por elemento, uno explicativo y otro en el que un investigador detalla la línea de investigación correspondiente.
