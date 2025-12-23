Primera plana de la edición impresa
La portada de EL PERIÓDICO del 24 de diciembre de 2025
- Los Agents Rurals detectan talas de árboles ilegales para fabricar 'tions' en fincas privadas de la Selva interior
- Los oftalmólogos exigen que solo ellos puedan prescribir las ayudas para financiar gafas y lentillas
- El Gobierno acepta que la reforma judicial se haga de forma progresiva en Barcelona a partir de enero
- La nieve descarga en el norte de Catalunya y obliga a llevar cadenas en 11 carreteras del Pirineo
- Compuestos presentes en el ajo aumentan la esperanza y calidad de vida: 'Los resultados son prometedores
- Cadenas obligatorias en una decena de carreteras del Pirineo: la nieve, la lluvia y el frío marcan la semana de Navidad
- Catalunya se prepara para una Navidad helada: la lluvia y la nieve serán las protagonistas
- Catalunya activa un aviso por nieve para Navidad: la cota podría bajar a los 500 metros