A partir del 12 de enero habrá más autobuses entre Manresa y Barcelona

A partir del próximo 12 de enero se incrementará notablemente la oferta de viajes en autobús de Manresa a Barcelona y viceversa. Tanto en lo que respecta al número de expediciones diarias como al aumento de la frecuencia, que puede ser de 5 minutos en horas punta, así como en prestaciones como, por ejemplo, ofrecer información en tiempo real del estado del servicio. A ello hay que añadir la novedad de un autobús nocturno cada dos horas las noches de viernes a sábado y de sábado a domingo.

Son algunas de las mejoras que se pondrán en marcha coincidiendo con el inicio de la explotación del nuevo contrato de la línea, que prestará Monbus, la misma empresa que hasta ahora. El pasado verano ganó el concurso, y el pasado octubre se confirmó una vez la Generalitat desestimó el recurso de la otra empresa en litigio, Sagalés. Este lunes por la tarde se han presentado las novedades.

Un autobús nuevo bajo la basílica de la Seu

El acto se ha llevado a cabo en el paseo del Riu, bajo la ladera del Puigcardener, con la basílica de la Seu, la Cova y el río Cardener como testigos, junto a uno de los autobuses híbridos completamente nuevos que formarán parte de la flota de vehículos.

En total serán 24, y habrá nueve más de reserva. En la presentación han participado la directora general de Transporte y Movilidad de la Generalitat, Susi López; el delegado de los Servicios Territoriales de Territorio en las comarcas centrales, Eduard Banqueri; y los concejales de Movilidad de Manresa y Olesa, Carles Garcia y Jordi Parent, respectivamente. También el director general de Monbus en Cataluña, Xavier Cañadas.

Más expediciones

Actualmente hay 80 expediciones de ida y vuelta entre Manresa y Barcelona. La línea exprés e22, la que va directa de Manresa a Barcelona, tendrá 35 viajes más de lunes a viernes, excepto en agosto: 19 de ida y 16 de vuelta. La e23, de Monistrol de Montserrat, Olesa y Barcelona, tendrá 30 más, también de lunes a viernes.

Además del incremento de expediciones, la directora general de Transporte y Movilidad ha destacado de forma especial las mejoras en la frecuencia de las líneas exprés. La de Manresa en sentido Barcelona será de entre 5 y 15 minutos en hora punta por la mañana, y de media hora el resto del día. De Barcelona a Manresa será de 15 minutos en hora punta por la tarde.

Alerta con las quejas

López ha asegurado que son muy conscientes de que se trata de un servicio que ha generado muchas quejas en los últimos años. La nueva concesión, ha explicado, incorpora «un sistema mucho más moderno de penalizaciones e incentivos. Tenemos una serie de indicadores de calidad que deben cumplirse». En caso contrario, habrá penalizaciones que supondrán menos dinero público. «Este nuevo sistema debe garantizar un buen servicio», ha afirmado.

El nuevo contrato es por cuatro años y supondrá una inversión de tres millones de euros al año. Los autobuses contarán con nuevas prestaciones para los viajeros y con un sistema tecnológico innovador que permitirá acceder a información en tiempo real. Además, se introducirán mejoras en la información a los usuarios en las paradas, con la incorporación de códigos QR y la implantación del sistema Navilens para el guiado de personas con discapacidad visual. También se estrenará una aplicación que permitirá a los usuarios consultar en tiempo real la prestación de los servicios.

Autobús nocturno

En lo que respecta a la línea 530, de Manresa a Barcelona pasando por Monistrol y Olesa, amplía la cobertura a Castellgalí y Sant Vicenç. Ofrecerá por primera vez un autobús nocturno los viernes y sábados con una frecuencia de dos horas.

Los concejales de Movilidad de Manresa y Olesa, Carles Garcia y Jordi Parent, han celebrado la apuesta por mejorar un servicio que hasta ahora no ha estado a la altura, según han dicho, y que los usuarios han tenido que sufrir. Por su parte, Banqueri ha afirmado que «apostar por una conexión eficiente con la capital es la mejor manera de vertebrar el país y hacer política territorial real».

Más de 900.000 personas han utilizado el servicio este año, según ha explicado la directora general de Transporte y Movilidad. Esto supone un 9% más que el año anterior.