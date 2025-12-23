Facua denuncia ante Consumo a varias plataformas online por vender balizas V16 sin conectividad con la DGT

Facua-Consumidores en Acción ha denunciado ante el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 a varias plataformas online por no ofrecer información clara sobre las balizas V16 sin conectividad con la DGT, unos dispositivos que todavía tienen a la venta pese a que dejarán de ser válidos a partir del 1 de enero de 2026.

La asociación ha podido comprobar que actualmente todavía se comercializan en Amazon, AliExpress y Leroy Merlin balizas en cuya descripción aparece "homologada por la DGT" pero no aclaran que su vigencia, como mero complemento de los triángulos de señalización, caducará con el fin de este año.

En estos anuncios, afirma Facua, ni los vendedores ni las plataformas ofrecen a los potenciales compradores información suficiente para que estos puedan adoptar una decisión de compra fundada. Varios de estos anuncios tienen reseñas de otros usuarios que advierten de la falta de información proporcionada, ya que no se informa de la caducidad de la homologación del dispositivo.

Expediente

Facua critica que, pese a ser conocedoras de ello, estas plataformas de comercio online no han hecho nada al respecto, permitiendo a los vendedores seguir teniendo en el mercado estos productos pese a que sus anuncios tienen una flagrante falta de información.

Por todo ello, Facua ha pedido a Consumo que abra expedientes sancionadores a estas plataformas de comercio online y las inste a informar "de manera clara, veraz y transparente" sobre la caducidad de la homologación de las balizas V16 que comercializan.

Asimismo, Facua ha criticado la pasividad ante este fraude por parte de la DGT, que se ha desentendido de las reclamación de la asociación y ni siquiera ha lanzado un comunicado de alerta para aclarar que las balizas sin conectividad que usan su logotipo como reclamo están incurriendo en publicidad engañosa si no advierten de que no serán válidas a partir de enero.

"Los usuarios que hayan comprado balizas V16 sin conectividad con la DGT confundidos por el reclamo de que están homologadas por Tráfico tienen derecho a reclamar la devolución del dinero", ha recordado la asociación.