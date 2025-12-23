Dinero para comprar ambulancias, un vino, un cuadro y un DVD: la herencia que dejó el papa Francisco a sor Lucía

No es ningún secreto que sor Lucía Caram, la monja establecida en el convento de Santa Clara de Manresa, mantenía una relación de amistad muy estrecha con el papa Francisco, que se convirtió en colaborador y aliado de sus causas. Aún ahora admite que lo echa mucho de menos porque era su referente. Una prueba de esta amistad es que le dejó una parte de su herencia a sor Lucía, que lo visitó por última vez en diciembre del año pasado.

"¿Necesitas plata?"

El santo padre había ayudado en más de una ocasión a la monja a la hora de llevar a cabo algunos de sus proyectos solidarios. Es el caso de las vacaciones organizadas en Catalunya para niños y niñas de Ucrania, gracias a las cuales más de 200 menores pudieron alejarse de la guerra durante unos cuantos días. Francisco, explica sor Lucía, fue el ideólogo y la animó a sacarlo adelante con su ayuda económica. Se ha hecho durante los dos últimos veranos, con 250 niños y niñas en 2024 y 277 en 2025.

Sor Lucía comenta que cuando iba a visitar a Francisco él siempre le preguntaba "¿Necesitas plata?" y en su último encuentro "me prometió que me ayudaría" a mantener vivos los corredores solidarios con Ucrania, para los cuales también le había dado rosarios para repartirlos en los hospitales a los que iba Caram para visitar a los heridos de guerra.

Un mes después de la muerte del papa, la monja recibió una llamada del Vaticano en la que le comunicaban que fuera a Roma porque tenían "un regalo" para ella. Fue y se encontró con que Francisco le había dejado dinero con el que ha podido comprar cinco ambulancias para llevar a Ucrania, la quinta de las cuales llevará en la misión humanitaria número 42 que realizará en el país próximamente.

También le dejó una botella de vino editada coincidiendo con el aniversario de la Guardia Suiza; una pintura con un retrato de Francisco, y un DVD que el actor y director de cine italiano Roberto Benigni, ganador del Oscar por la película 'La vida es bella', y que también mantenía una relación de amistad, regaló al papa con su interpretación del Cántico de las Criaturas de San Francisco de Asís, firmado por el artista.

"Me sorprendió"

Caram confiesa que el regalo "me sorprendió" porque fue totalmente inesperado. En cuanto al cuadro, ha quedado depositado en el archivo del convento y las monjas con las que convive en Santa Clara hicieron una copia que precisamente este lunes por la noche dejaron en la puerta de su habitación como regalo.

Sor Lucía admite que no había hablado de ello hasta ahora por el secretismo que le pidieron mantener por parte del Vaticano, pero que, pasado un tiempo prudencial, le ha parecido que era bueno explicarlo por una cuestión de transparencia. La monja mantenía una relación fraternal con el santo padre, al que la unía una misma visión de la Iglesia y de su misión, además del sentido del humor que compartían y de que ambos son argentinos.