Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Lotería Navidad 2025Comprobar Lotería Navidad 2025Lista Lotería Navidad 2025Números premiados Lotería NavidadPeste porcinaJuan Carlos Rodríguez IbarraAyudas gafasCatalunyaElecciones ExtremaduraCalefacción
instagramlinkedin

Móviles y tarjetas de crédito

Detenidos 10 menores por agredir y robar a homosexuales a los que citaban por aplicaciones

Los acusados concertaban citas de noche en lugares aislados y acudían en grupo

Imagen de un agente de los Mossos d'Esquadra en Barcelona.

Imagen de un agente de los Mossos d'Esquadra en Barcelona. / El Periódico

El Periódico

El Periódico

Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Los Mossos d'Esquadra han detenido a 10 menores y a un joven de 18 años acusados de concertar citas con homosexuales a través de aplicaciones para quedar con ellos de noche en lugares aislados, donde acudían en grupo y los amenzaban, agredían y les robaban el móvil y tarjetas de crédito.

Según ha informado este martes la policía catalana, de momento se ha podido constatar que los detenidos participaron en un total de 9 agresiones, tres de las cuales no fueron denunciadas porque las víctimas temían represalias. También se sospecha que podrían haber cometido al menos otros tres asaltos más.

Los Mossos aplican a los detenidos la agravante de odio y discriminación, debido a la selección de las víctimas, al tratarse de personas homosexuales, segun fuentes cercanas al caso, así como por las circunstancias en las que se producían las agresiones.

La investigación policial se inició en marzo pasado, a raíz de dos denuncias por hechos parecidos cometidos en Santa Coloma de Gramenet, y ha finalizado con las detenciones de los sospechosos, a los que atribuyen los delitos de lesiones, robo con violencia e intimidación, amenazas, coacciones, extorsión y estafa, cometidos mediante el uso de redes sociales y aplicaciones de contactos.

App de contactos y citas nocturnas

A raíz de las dos primeras denuncias, los Mossos comprobaron que las víctimas habían concertado citas a través de una aplicación de contactos, lo que les permitió vincular estos hechos con otros cometidos anteriormente en Badalona.

Los Mossos, con la autorización de la Fiscalía de Menores, han llevado a cabo labores de seguimiento en su investigación, lo que ha permitido constatar que los detenidos actuaban como un grupo criminal, siguiendo un mismo método.

En concreto, captaban a las víctimas mediante aplicaciones de contactos y concertaban una cita de noche y en un espacio aislado, donde aparecían en grupo y las agredían o intimidaban. En su investigación, los Mossos detectaron que el grupo evidenció una escalada de la violencia progresiva.

Claves de acceso y números secretos

De esta forma, le robaban el móvil y las tarjetas de crédito a las víctimas, a las que extorsionaban para lograr las claves de acceso y números secretos, para posteriormente hacer un uso fraudulento del teléfono, que acababan vendiendo.

En el marco de esta investigación, en mayo pasado ya se detuvo a tres presuntos miembros del grupo, mientras que en la fase final del proceso han arrestado a otros 11, entre ellos los presuntos autores materiales de las agresiones y menores que utilizaban las tarjetas bancarias robadas en establecimientos comerciales y que vendían el material sustraído.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Los Agents Rurals detectan talas de árboles ilegales para fabricar 'tions' en fincas privadas de la Selva interior
  2. Los oftalmólogos exigen que solo ellos puedan prescribir las ayudas para financiar gafas y lentillas
  3. El Gobierno acepta que la reforma judicial se haga de forma progresiva en Barcelona a partir de enero
  4. La nieve descarga en el norte de Catalunya y obliga a llevar cadenas en 11 carreteras del Pirineo
  5. Cadenas obligatorias en una decena de carreteras del Pirineo: la nieve, la lluvia y el frío marcan la semana de Navidad
  6. Compuestos presentes en el ajo aumentan la esperanza y calidad de vida: 'Los resultados son prometedores
  7. Catalunya se prepara para una Navidad helada: la lluvia y la nieve serán las protagonistas
  8. Catalunya aprueba sin concesiones la fusión de las ciencias en Bachillerato: 5 claves de la reforma definitiva del currículum

Doble crimen en Elche: La presunta ocupación de una vivienda, posible móvil de la brutal agresión

Doble crimen en Elche: La presunta ocupación de una vivienda, posible móvil de la brutal agresión

Intervención de la vivienda donde permanecía atrincherada una persona tras el doble crimen de Elche

Catalunya activa un aviso por nieve para Navidad: la cota podría bajar a los 500 metros

Catalunya activa un aviso por nieve para Navidad: la cota podría bajar a los 500 metros

Doble crimen en Elche: La Guardia Civil detiene a los dos hombres atrincherados

Doble crimen en Elche: La Guardia Civil detiene a los dos hombres atrincherados

Muere Josep Cristina, exalcalde de Mollet de Peralada, en un accidente de tráfico en la N-II

Muere Josep Cristina, exalcalde de Mollet de Peralada, en un accidente de tráfico en la N-II

Detenidos 10 menores por agredir y robar a homosexuales a los que citaban por aplicaciones

Detenidos 10 menores por agredir y robar a homosexuales a los que citaban por aplicaciones

El ADN de antiguos cazadores-recolectores podría ayudarte a vivir más de 100 años

El ADN de antiguos cazadores-recolectores podría ayudarte a vivir más de 100 años

Los expertos avisan sobre lo que no debes comprar si has ganado la Lotería de Navidad