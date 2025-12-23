Las denunciantes del catedrático Flecha: "Queremos llegar hasta el final"

Las mujeres que han testificado ante la comisión de investigación interna en la Universitat de Barcelona por el caso del catedrático Ramón Flecha (son 16 y faltan cinco por comparecer) han asegurado que sufrieron no solo coerción sexual y psicológica sino también maltrato, explotación personal y profesional y conductas vejatorias e intimidatorias. Según la UB, hay indicios de que CREA, la comunidad de investigación para el que fueron reclutadas hace unos 20 años por el otrora poderoso Flecha, puede encajar en la definición de "grupo coercitivo de alto control", según aseguró la UB en un comunicado hecho público este lunes a las 14.00 horas. El rectorado anunció su intención de llevar ante la Fiscalía las conductas de coerción sexual, coerción psicológica y maltrato que presuntamente cometió Flecha durante décadas. Si la Fiscalía sigue adelante con el caso, la universidad se personará como acusación particular. Lo más probable es que las víctimas también se sumen. “Queremos llegar hasta el final”, aseguran a este diario fuentes de su entorno.

No es la primera vez que el caso CREA llega a la Fiscalía. Ya sucedió en 2004 y 2016, cuando se produjeron las primeras denuncias internas del grupo de investigación. En ambos casos, la Fiscalía lo terminó archivando por la imposibilidad de conseguir nuevos testimonios. En esta ocasión, sin embargo, todo parece indicar que la justicia sí que seguirá adelante dado el número de voces que se han sumado en contra del catedrático y sus turbias maneras de actuar y trabajar.

El siguiente paso que van a dar las denunciantes es esperar a que la comisión de investigación de la UB termine su trabajo y se entreviste con las cinco universitarias e investigadoras que faltan. También tienen que esperar a que la Fiscalía estudie toda la documentación aportada -el expediente que les ha trasladado la universidad es muy completo e incluye una valoración psicológica de las víctimas- para valorar abrir la vía judicial. En caso de que así sea, lo más probable es que ellas también se personen en la vista oral. En su opinión, los hechos relatados, a pesar de haber ocurrido hace años, no han prescrito. Fuentes de la UB confirman que el caso, efectivamente, podría tener recorrido judicial dado que hay delitos que no están prescritos.

"Se empieza a hacer justicia"

La resolución del rectorado ha provocado una cascada de reacciones. Las denunciantes tienen la sensación de que se empieza a hacer justicia, no solo para ellas sino para todos aquellos que revelaron su calvario en CREA hace más de una década.

Otras fuentes cercanas a las víctimas también han manifestado su satisfacción por las medidas que ha tomado ahora el rectorado de la UB y manifiestan su confianza en que la Fiscalía lleve a Flecha a juicio. Sin embargo, esas mismas fuentes echan en falta autocrítica por parte de la institución y aseguran que la UB es “corresponsable” porque podían haber parado al otrora poderoso catedrático y a CREA hace más de 20 años".

Asamblea Feminista

La Asamblea Feminista de la UB ha calificado de “contundente” el comunicado. En plena tormenta por el caso una vez publicado en la prensa el terrible relato contra Flecha de las 14 universitarias (luego se sumaron dos más), la Asamblea escribió una carta abierta al rectorado pidiendo una investigación interna y medidas cautelares contra el núcleo duro de CREA. Más de 30 colectivos, entre los que había grupos de investigación de campus de Barcelona, Madrid y Euskadi, y más de 250 profesionales universitarios, básicamente profesores, se sumaron al escrito, en el que también se pedían medidas cautelares, incluida la suspensión de funciones de poder a todas las personas vinculadas a la jerarquía de CREA, dirigido actualmente por Marta Soler, catedrática en la UB y directora del departamento de Sociología.

Sin citar ningún nombre, el comunicado de la UB incluye la decisión de incoar dos expedientes disciplinarios para suspender de empleo (no de sueldo) a dos investigadoras de la universidad y de CREA como medida cautelar. Todo apunta a que una de estas profesoras expedientadas podría ser Soler. El otro miembros de CREA expedientado es una catedrática.

La Oficina Española de Integridad en Investigación, entidad sin ánimo de lucro que busca proteger a los investigadores frente a abusos laborales y psicológicos, escribió en sus redes sociales que Soler debería dimitir tras el duro comunicado de la UB.