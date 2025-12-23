CREA, el grupo señalado por los abusos de Flecha en la UB, anuncia su disolución tras llegar el caso a Fiscalía

Un día después de que la Universitat de Barcelona (UB) anunciara su decisión de llevar a la Fiscalía el caso de los presuntos abusos sexuales y de poder del catedrático Ramón Flecha, el grupo de investigación que fundó en 1991 y lideró durante décadas, CREA, acaba de anunciar en redes sociales su disolución definitiva. Su página web, de hecho, ya no existe. "Con el objetivo prioritario de evitar más perjuicios profesionales a nuestros integrantes y proteger su seguridad personal, comunicamos la decisión de finalizar la red CREA con efectos inmediatos", asegura en un comunicado publicado esta noche en castellano, catalán e inglés en la red social X. La comunidad -que tiene investigadoras no solo en la UB sino en otros campus catalanes y de fuera de Catalunya- asegura haber sufrido un "acoso sistemático y continuado" y decide terminar con su actividad oficial para "proteger la integridad" de sus miembros.

EL PERIÓDICO ha intentado ponerse en contacto con la profesora universitaria Marta Soler, directora actual de CREA para conocer los detalles de la decisión, pero la docente no ha querido hacer declaraciones.

Aunque el duro comunicado de la UB no detallaba ningún nombre, todo apunta a que una de las docentes expedientadas durante seis meses prorrogables sea, precisamente, Soler, que ocupaba la dirección del Departamento de Sociología de la UB. Soler y otras profesoras e investigadoras del núcleo duro de CREA, como Lidia Puigvert y Rosa Valls, han defendido a capa y espada a Flecha desde que, a mitad de julio, la prensa publicó que 14 mujeres (ahora se han sumado dos más) habían escrito una carta al rector, Joan Guàrdia, contando los presuntos abusos sexuales que sufrieron a manos del que fue su superior jerárquico. Fueron víctimas de supuesta coerción sexual, psicológica y manipulación. Los hechos ocurrieron hace 20 años, cuando eran estudiantes, becarias, investigadoras y doctorandas. Según las abogadas y la UB, los presuntos delitos no están prescristos y el caso podría tener recorrido judicial.

Especializadas en violencia machista

A la sombra del todopoderoso Flecha, las investigadoras de CREA se movieron durante años como pez en el agua en la élite académica y los congresos internacionales sobre violencia machista, feminismo y educación. Sin embargo, investigadores de máximo nivel que prefieren guardar el anonimato reconocen que solo era un escaparate. Aseguran que sus estudios, al menos en el campo de la educación, no eran solventes porque ni los métodos ni los resultados eran tan rigurosos como vendían. El comunicado de esta noche, que no está firmado por ninguna investigadora, es la caída en desgracia definitiva de un grupo universitario que presumía de aspirar a la "transformación de la sociedad".

El comunicado de la UB deja claro que las denunciantes han revelado a la comisión de expertos que han investigado internamente el caso unos hechos muy graves que podrían ser constitutivos de coerción sexual y psicológica, maltrato, explotación personal y profesional, así como conductas vejatorias e intimidatorias. Según la UB, los indicios apuntan a que CREA actuó como "un grupo coercitivo de alto control".

A mediados de julio, la UB ya suspendió cautelarmente al catedrático emérito Flecha, de 73 años, que en ese momento estaba a punto de jubilarse y desde hacía varios años ya no impartía clase en las facultades de Eduació y Sociologia. Seguía ejerciendo de investigador y vinculando su nombre a la UB en todos los congresos a los que acudía como experto en violencia machista. En 1991 fue uno de los docentes que impulsó CREA (Centro de Investigación en Educación de Adultos). Posteriormente modificó su nombre para abarcar otras etapas educativas y líneas de investigación. Mantuvo las siglas CREA pero pasó a denominarse Comunidad de Investigación sobre Excelencia para Todos. En 2006, Flecha abandonó la dirección del grupo aunque siguió siendo su alma mater. Desde 2020, CREA, ya no pertenece oficialmente a la UB, aunque seguía usando sus espacios y utilizando su dominio en internet.