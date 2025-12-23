Cortada la R13 y la R14 entre les Borges Blanques (Lleida) y la Plana-Picamoixons (Tarragona)
EP
LLEIDA
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico
Las líneas R13 y R14 de Rodalies están cortadas entre les Borges Blanques (Lleida) y la Plana-Picamoixons (Tarragona) este martes sobre las 6.10 horas.
El motivo de la incidencia se debe a un robo de cable, ha informado Adif en un mensaje en 'X' recogido por Europa Press.
La incidencia afecta a los trenes que circulan entre Lleida y Sant Vicenç de Calders (Tarragona).
- Los Agents Rurals detectan talas de árboles ilegales para fabricar 'tions' en fincas privadas de la Selva interior
- El Gobierno acepta que la reforma judicial se haga de forma progresiva en Barcelona a partir de enero
- Los oftalmólogos exigen que solo ellos puedan prescribir las ayudas para financiar gafas y lentillas
- Compuestos presentes en el ajo aumentan la esperanza y calidad de vida: 'Los resultados son prometedores
- Cadenas obligatorias en una decena de carreteras del Pirineo: la nieve, la lluvia y el frío marcan la semana de Navidad
- La nieve descarga en el norte de Catalunya y obliga a llevar cadenas en 11 carreteras del Pirineo
- Catalunya se prepara para una Navidad helada: la lluvia y la nieve serán las protagonistas
- Catalunya aprueba sin concesiones la fusión de las ciencias en Bachillerato: 5 claves de la reforma definitiva del currículum