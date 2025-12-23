Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Cortada la R13 y la R14 entre les Borges Blanques (Lleida) y la Plana-Picamoixons (Tarragona)

Archivo - Trenes de Rodalies con la pintura de la Generalitat y la de Renfe.

Archivo - Trenes de Rodalies con la pintura de la Generalitat y la de Renfe. / EUROPA PRESS - Archivo

EP

LLEIDA
Las líneas R13 y R14 de Rodalies están cortadas entre les Borges Blanques (Lleida) y la Plana-Picamoixons (Tarragona) este martes sobre las 6.10 horas.

El motivo de la incidencia se debe a un robo de cable, ha informado Adif en un mensaje en 'X' recogido por Europa Press.

La incidencia afecta a los trenes que circulan entre Lleida y Sant Vicenç de Calders (Tarragona).

Toxicología no halla posibles restos de agresión sexual en el cuerpo del niño de cuatro años fallecido en Almería

A partir del 12 de enero habrá más autobuses entre Manresa y Barcelona

El caso de Oriol, un adolescente mallorquín que sufre una enfermedad rara que podría revertirse a partir de 2026

Explosión de centros de datos en España: ¿Hay agua y energía para todos?

Cortada la R13 y la R14 entre les Borges Blanques (Lleida) y la Plana-Picamoixons (Tarragona)

El caso de Oriol, un adolescente que sufre una enfermedad rara que podría revertirse a partir de 2026

AI Charge 2035 dibuja el futuro de la movilidad eléctrica y la recarga inteligente en España

Las denunciantes del catedrático Flecha: "Queremos llegar hasta el final"