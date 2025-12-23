Catalunya activa un aviso por nieve para Navidad: la cota podría bajar a los 500 metros

Nueva jornada de frío, nubes, lluvia, viento y olas en el conjunto de Catalunya este martes, con nieve en el Pirineo y en el Montseny.

La Generalitat de Catalunya ha activado la prealerta del plan Neucat ante la previsión de que el próximo jueves, día de Navidad, se puedan acumular hasta cinco centímetros de nieve en cotas superiores a los 600 metros, aunque en las comarcas del Anoia, la Conca de Barberà y la Segarra podría bajar a los 500.

Según ha informado Protecció Civil, la previsión meteorológica para los próximos días es compleja, por lo que pidió extremar la prudencia, especialmente en la movilidad.

De hecho, la Generalitat mantiene actualmente en fase de prealerta el plan Procicat, por fuerte oleaje, el plan Ventcat, por la probabilidad de superar hoy rachas de viento de 72 kilómetros por hora en el litoral y prelitoral norte y central, y el Neucat, por la previsión de que en Navidad la nieve deje hasta 5 centímetros en cotas de hasta 50.

Precipitaciones generalizadas

El día de Navidad, 25 de diciembre, se prevé que sea una jornada tapada en general, nublada en cotas altas, y con posibilidad de precipitaciones casi en todos los rincones del país.

Además, nuevas nevadas que pueden afectar a cualquier sector del Pirineo y el Prepirineo hasta cotas medias y bajas (entre los 800 y los 1.200 metros), así como a algunos sectores fuera de la zona pirenaica (Montseny o Montserrat, por ejemplo). También puede nevar hacia la Catalunya central, Montañas de Prades, Montsant (entre los 500 y los 800 metros).

Mejora el fin de semana

Por Sant Esteve, el viernes, la meteorología seguirá complicada. Se prevén fuertes vientos. Destacará la nevada en el Pirineo y Prepirineo oriental, que puede ser muy notable hacia el Ter-Freser y el Canigó (grosores de nieve nueva que podrían llegar a los 40-50 centímetros). Situación potencialmente bastante complicada en cotas medias (cota prevista que ahora mismo ronda los 1000-1.200 m) y sobre todo en la alta montaña.

El fin de semana parece que el tiempo irá mejorando sobre todo hacia el Pirineo y Prepirineo occidental el sábado, ya que la nubosidad y la precipitación tenderá a quedarse más restringida a los macizos más cercanos a la costa (todavía algo de nevada en el Pirineo Oriental, con cota a los 1.000 metros).

El domingo, en cambio, parece que hacia las montañas mediterráneas y más meridionales será donde la posibilidad de lluvia podría alargarse más.