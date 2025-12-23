Can Ruti pone en marcha el primer cribado en Catalunya para detectar la diabetes tipo 1 antes de los primeros síntomas

El Hospital Germans Trias ha implementado, por primera vez en Catalunya, un cribado para detectar la aparición de la diabetes tipo 1 en fases preclínicas, es decir, antes de que aparezcan los primeros síntomas. Aunque los pacientes acabarán desarrollando la enfermedad con el paso del tiempo, la detección precoz puede ayudar a evitar complicaciones graves, reducir los ingresos hospitalarios y minimizar el impacto en niños y adolescentes. “Ganar tiempo con la detección precoz de esta diabetes evitaría casos graves, buena parte de los cuales ahora acaban en la unidad de críticos o con hospitalizaciones de varios días”, destaca Marta Murillo, endocrinóloga pediátrica del Germans Trias.

La diabetes tipo 1 (DT1) es una enfermedad autoinmune en la que el sistema inmunitario destruye de forma progresiva las células beta del páncreas que producen la insulina, la hormona que regula los niveles de glucosa en sangre. La DT1 suele aparecer en la infancia, la adolescencia y la juventud y, actualmente, el único tratamiento existente, que no es curativo, es la inyección de insulina.

Herramienta clave

Los anticuerpos específicos contra las células beta del páncreas son “la herramienta clave para identificar las fases más iniciales de la enfermedad antes de que aparezcan los síntomas”, explica Bibiana Quirant, inmunóloga del Germans Trias. Esta detección precoz se realiza mediante un análisis de sangre.

Desde el año pasado, las guías clínicas internacionales recomiendan el diagnóstico precoz de esta enfermedad en fases preclínicas. Aunque los pacientes acabarán desarrollando la enfermedad con el paso del tiempo, la detección temprana puede ayudar de diversas maneras, como avanzar en la educación en diabetes y en la adopción de pautas de alimentación y estilos de vida saludables, así como programar controles de salud para valorar la evolución de la enfermedad, a los que estas personas no habrían accedido si no hubieran sido diagnosticadas precozmente.

Enfermedad "silenciosa y latente"

La jefa del Servicio de Inmunología del Hospital y del grupo de Inmunopatología del Instituto de Investigación Germans Trias (IGTP), Eva Martínez Cáceres, define la DT1 como “una enfermedad silenciosa y latente”, y recuerda que pueden pasar meses o años desde la generación de los autoanticuerpos, biomarcadores del inicio de la destrucción, hasta que la enfermedad se manifiesta clínicamente.

Una de estas afecciones graves es la cetoacidosis diabética, que a menudo lleva a la UCI a la mitad de los menores de 18 años que son diagnosticados con DT1. Todo ello podría evitarse, por ejemplo, iniciando la administración de insulina si es necesario en los pacientes en los que el cribado ha confirmado la presencia de autoinmunidad contra las células beta, pero que aún no han debutado con síntomas.