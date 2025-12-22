Primera plana de la edición impresa
La portada de EL PERIÓDICO del 22 de diciembre de 2025
Esta es la portada de EL PERIÓDICO DE CATALUNYA correspondiente al 22 de diciembre de 2025.
La versión impresa se puede visualizar en PDF en nuestra hemeroteca digital. Este archivo recoge también todos los números de EL PERIÓDICO editados desde su nacimiento, el 26 de octubre de 1978. El rotativo se publica en doble versión, castellano y catalán, desde el 28 de octubre de 1997, una apuesta editorial en la que fue pionero. El diario fue también el primer medio de España con presencia en internet, con un servicio digital que puso en marcha el 7 de noviembre de 1994.
- Capturados siete ladrones especialistas en sacarles premios a las tragaperras sin jugar
- Borrasca Emilia, en directo: Última hora del tiempo y los avisos en Catalunya
- Detenido en Amposta un hombre que introducía dinero falso hecho en Bulgaria
- Detenida en Barcelona por estafar casi 400.000 euros al hombre de 89 años que cuidaba
- Los centros comerciales contribuyen a la salud mental y alivian la soledad, según un estudio
- Trajes EPI y tres horas de descontaminación: así se han recogido las muestras de peste porcina en el IRTA
- Los científicos niegan sobrepoblación general de jabalís y reclaman un censo antes de intensificar la caza
- El Gobierno tumba el 95% de los grandes proyectos eólicos evaluados este año