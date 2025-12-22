Nieva en el norte de Catalunya y provoca problemas de circulación en 11 carreteras del Pirineo

El invierno ha traído la nieve a Catalunya. Este domingo cayó en la Catalunya central y en cotas bajas del Pirineo, aunque únicamente cuajó en esta zona provocando problemas de circulación. En concreto, este lunes la cota de nieve más baja estaba sobre los 900 metros de altura y la más alta en los 1.500. Localidades como Puigcerdà, Sort, Bellver de Cerdanya, Esterri d'Àneu o Isil, entre otras, han amanecido blancas.

Sin embargo, la nueve no siempre es bucólica, aunque estemos cerca de Navidad, y su caída provocó problemas en una docena de vías de acceso al Pirineo con obligatoriedad de llevar cadenas o restricción del paso de camiones en carreteras como la C-16 en el Túnel del Cadí, la N-230 entre Vilaller y Vielha, la C-13 hasta Llavorsí y la C-462 y la C-563.

Según el Servei Català de Trànsit, la situación ha sido compleja en estas vías, aunque este lunes por la tarde la situación meteorológica ha mejorado. De las once carreteras que había con obligación de llevar cadena durante domingo y lunes por la mañana únicamente se debían usar en la BV-4031 desde Castellar de n'Hug (Berguedà) hasta la GI-400. También hay dos carreteras con el tráfico restringido para camiones, la N-260 entre Planoles (Ripollès) y Guils de Cerdanya (Cerdanya) y la N-260r en Bellver de Cerdanya (Cerdanya). En la GIV-4016 hay nieve o hielo en la calzada a la altura de Bellver de Cerdanya.

En concreto, el Meteocat ha activado el aviso amarillo por la nieve en la Cerdanya y en el Ripollès. Junto a las precipitaciones se registraron ráfagas de viento, que superaron los 40 o 50 km/h. Precisamente la Tramuntana provocó olas en la Costa Brava de entre 2 y 3 metros de altura.

Las comarcas más afectadas por la nieve fueron Pallars Sobirà, la Cerdanya y la Val d'Aran. Sin embargo, también se pudo ver caer en puntos de la Catalunya Central como el Moianès. Aquí la nieve cuajó poco a primera hora de la mañana y luego se evaporó.

Se espera que en las próximas horas puedan volver las heladas en algunas zonas montañosas por lo que se pide máxima prudencia en la carretera teniendo en cuenta que aumentan los desplazamientos por las fiestas navideñas.

Este martes la cota de nieve oscilará entre los 800 y 1.000 metros de madrugada, y posteriormente subirá hasta los 1.200 y 1.400 metros. Las temperaturas se situarán por debajo de los 5ºC en el litoral y de los 0ºC en muchos puntos del interior, incluso con algunas heladas locales.

Nochebuena será tranquila y sólo se esperan lluvias durante la mañana, principalmente en el litoral y prelitoral central. De cara al jueves, día de Navidad, entrará un nuevo frente frío que devolverá la inestabilidad a Catalunya. El viento del nordeste llegará del interior de Europa y transportará aire helado y precipitaciones a todo el territorio catalán. Además, en el Pirineo la nieve podría acumular más de 20 centímetros en cotas medias.