La UB lleva el caso Flecha a la Fiscalía por coerción sexual y psicológica, y aparta a otros dos docentes del grupo

En una decisión sin precedentes en los campus de toda España, la Universitat de Barcelona (UB) ha decidido no solo desterrar definitivamente al catedrático e investigador Ramón Flecha y el grupo CREA sino llevar ante la Fiscalía las conductas de coerción sexual, coerción psicológica y maltrato que presuntamente cometió durante décadas. Es el primer paso para que los magistrados decidan si hay base sólida para llevar a juicio al profesor como supuesto responsable del que puede ser el caso más grave de abuso de poder y abuso sexual en una universidad. Si la Fiscalía decide querellarse, la UB se personará como acusación particular. Así lo ha anunciado la universidad en un comunicado publicado a las 14.00 horas en el que subraya que todos los indicios apuntan a que CREA actuó como "un grupo coercitivo de alto control".

Ante la gravedad de los hechos relatados por las víctimas, la UB también ha acordado incoar dos expedientes disciplinarios para suspender de empleo (no de sueldo) a dos investigadoras de la universidad como medida cautelar. El comunicado del campus no incluye ningún nombre, pero todo apunta a que una de estas profesoras expedientadas podría ser Marta Soler, actual directora de CREA y jefa del departamento de Sociología de la UB. Además de Flecha, ya apartado, y estas dos docentes, la UB ha anunciado que retirará la condición de catedrática honoraria a una cuarta persona vinculada a este grupo.

Otra de las medidas acordadas por la UB es activar medidas de acompañamiento psicológico a las personas de la comunidad UB afectadas por el caso "tanto ahora como en el pasado"

La UB adoptará medidas cautelares para evitar que aquellos méritos académicos profesionales vinculados con CREA se tengan en cuenta en los procesos de selección del profesorado. Por último, el rectorado ha "activado medidas de acompañamiento psicológico" a las víctimas.

16 denunciantes

Como anunció el rector, Joan Guàrdia durante el claustro, el máximo órgano de gobierno de la UB ha emitido una resolución tras estudiar el informe preliminar elaborado por una comisión de investigación. Sus tres miembros comenzaron su trabajo la primera semana de septiembre, una vez que los medios de comunicación publicaron que 14 mujeres acusaban a Flecha de presunta coerción sexual, abuso de poder y control emocional en el grupo de investigación CREA. Después, se sumaron otras dos mujeres, así que el número total de denunciantes son 16. El informe de la comisión llegó a manos del rector el 19 de diciembre.

El protocolo dicta que la resolución se tome una vez finalizado por completo el trabajo de los investigadores. Sin embargo, en ese caso, fueron los propios miembros de la comisión los que trasladaron al rector, en noviembre, la necesidad de que el dictamen del rectorado llegara antes de lo previsto. Según explicaron, el dibujo de los hechos y la reiteración de los testimonios han sido tan claros que no hacía falta concluir del todo las pesquisas para elaborar un primer informe con el que el rectorado pudiera tomar una decisión. La comisión, en todo caso, seguirá trabajado y preguntado sobre cuestiones académicas y éticas hasta finiquitar todo su examen.

Conductas vejatorias e intimidatorias

El comunicado de la UB deja claro que las denunciantes han revelado a la comisión de expertos unos hechos muy graves que podrían ser constitutivos de coerción sexual y psicológica, maltrato, explotación personal y profesional, así como conductas vejatorias e intimidatorias, que podrían encajar en "la posible existencia de un grupo coercitivo de alto control".

La UB añade que es "plenamente consciente" de la gravedad de los hechos denunciados y lamenta "profundamente" el dolor de las personas denunciantes. "La UB estará siempre al lado de las personas que hayan vivido situaciones de abuso o violencia de cualquier tipo, con el compromiso firme de saber la verdad y de dirimir responsabilidades", prosigue la nota, en la que la universidad insiste en su "compromiso inequívoco de rechazo ante cualquier conducta violenta y acoso contra las personas".