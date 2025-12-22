Catalunya aprueba sin concesiones la fusión de las ciencias en Bachillerato: 5 claves de la reforma definitiva del currículum

Catalunya ha publicado este lunes, primer día de las vacaciones escolares y minutos antes del inicio del sorteo de la Lotería de Navidad, los cambios definitivos en el currículum de Bachillerato -aprobado hace solo tres años- que entrarán en vigor en septiembre del 2026.

Ya es oficial. Pese a las intensas movilizaciones por parte de docentes y de numerosas instituciones y sociedades científicas, los cambios en el currículum serán los presentados este abril: el próximo curso escolar se materializará la anunciada fusión de las ciencias en primero de Bachillerato. En la modalidad de Ciencias y Tecnología, se eliminan las materias separadas de Biología I, Geología I, Física I y Química I. En su lugar, se crean las materias de Biología, Geología y Ciencias Ambientales (en una sola asignatura), por un lado, y Física y Química, por el otro, que pasarán a tener, eso sí cuatro horas semanales.

Hasta ahora las materias separadas de Física I, por un lado, y Química I, por el otro, tenían tres horas de clase cada una. Al unirse en Física y Química, esta materia será de cuatro horas a la semana en vez de tres, como hasta ahora. Lo mismo pasará con la Biología y la Geología y las Ciencias Ambientales.

Para compensar la pérdida de horas que sigue suponiendo (de seis, tres más tres, a cuatro), se introducen materias denominadas "plus" (como Biología+, Química+ o Física+), para que el alumnado de primer curso pueda profundizar en los aprendizajes de estas disciplinas.

El otro gran cambio es la pérdida de valor del TR, que pasará de suponer un 10% del valor de la nota del Bachillerato a hacerlo como cualquier otra materia más.

El TR había sido durante más de 25 años seña de identidad del bachillerato catalán (desde el paso del BUP y el COU a la ESO y el Bachillerato). Desde las universidades catalanas defienden el TR como "una gran oportunidad para aplicar y contextualizar los conocimientos aprendidos" y "acercarse a la vida académica profesional", defendía en este diario Edelmira Badillo, directora del Instituto de Ciencias de la Educación (ICE) de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB).

Hace justo un año, en diciembre del 2024, la Direcció d'Innovació, Digitalització i Currículum comunicó a los institutos que el Departament ultimaba cambios en el Bachillerato para el curso 25-26 (es decir, el que empezó el pasado septiembre). Lo hacía, aseguraba, "a requerimiento de la Secretaria de Estado de Educación del Ministerio". Se trataba de adaptar el currículum catalán (aprobado en 2022) a el marco común de la LOMLOE (la ley española) para evitar problemas en la convalidación del título entre comunidades autónomas.

En un primer momento se plantearon tres grandes cambios: la reducción de peso del Treball de Recerca (TR), la unión de Física y Química y de Biología y Geología en primero de Bachillerato y la eliminación de las materias de modalidad de Literatura Castellana y Literatura Catalana de segundo, que en adelante pasarían a ser optativas anuales en primero (con lo que saltaban de la selectividad). De los tres cambios inicialmente planteados, solo el de las Literaturas finalmente no se producirá.

La oposición política (y el ruido en las redes) tras el anuncio de la supresión de Literatura Catalana de la selectividad (consecuencia lógica del paso de segundo a primero de Bachillerato) fue tal que, al día siguiente de hacerse públicos, la consellera Esther Niubó compareció en el Palau de la Generalitat para anunciar dos cosas. Por un lado, aseguró que para "el Govern, la defensa del catalán era una línea roja" y que garantizaría que ambas literaturas se mantuvieran como materias de modalidad en segundo (con lo que irán a las PAU) y, por el otro, retrasó un año la entrada en vigor de los cambios: no se pondrían en marcha en septiembre del 25, como estaba previsto sino para septiembre del 26.

Las dos cosas se han cumplido. En cuanto al resto de cambios anunciados, pese a la presión, no ha habido grandes movimientos, más allá del incremento de una hora en las optativas de modalidad (que han pasado de tres a cuatro horas para compensar la fusión). Los cambios definitivos son idénticos a los anunciados el pasado mes de abril. Los motivos dados por el Govern para ello es que es un currículum es muy reciente (de 2022), con lo que se han ceñido a los cambios requeridos por el Ministerio para adaptarlo a la LOMLOE.

No ha sido atendida tampoco la demanda del colectivo de profesores de Filosofía, que pedía la recuperación de la tercera hora en su materia . Esta se queda en dos horas.

Pese a que todavía no se han publicado los cambios -están en una fase anterior- la conselleria está trabajando también en los cambios en el currículum de la ESO que supondrán un desdoblamiento en las Matemáticas en 4º de ESO. Cuando estos entren en vigor, el alumnado catalán podrá elegir entre unas Matemáticas "académicas", en el caso de que quieran cursar luego un Bachillerato científico o tecnológico, o unas Matemáticas "más prácticas", en el caso de que opten por un Bachillerato social, humanístico o artístico o por un ciclo formativo de Formación Profesional. Un cambio que, igual que en el caso del Bachillerato, se hace para adaptarse a la LOMLOE (las dos Matemáticas según perfiles es algo que ya tienen los estudiantes de otras comunidades autónomas).