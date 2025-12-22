Tormenta en el campus de Barcelona
Presuntos abusos sexuales y de poder en la UB: ¿han prescrito los delitos de los que acusan al catedrático Flecha?
La UB lleva el caso Flecha a la Fiscalía por "indicios graves" de coerción sexual y psicológica, y aparta a otros dos docentes del grupo
CREA, el grupo señalado por los abusos del catedrático Flecha en la UB: de la élite académica al ostracismo
Fuentes del entorno de las víctimas aseguran a este diario que los graves delitos de los que acusan al otrora poderoso catedrático Ramón Flecha mientras dirigía el grupo de investigación CREA en la Universitat de Barcelona no han prescrito. “Desde la premisa de que estamos ante un grupo de coerción, para nosotras ningún delito ha prescrito porque el plazo de prescripción empezaría a contar desde que salen del grupo. Estamos ante posibles delitos continuados”, aseguran esas mismas fuentes.
Efectivamente, el comunicado de la UB subraya que todos los indicios apuntan a que CREA actuó como "un grupo coercitivo de alto control".
Las 16 mujeres que se han unido para denunciar públicamente el presunto calvario a manos de Flecha en CREA –cuya identidad no se ha revelado por razones de seguridad– aseguran haber sufrido en el pasado “una situación de abuso sexual”. Los hechos ocurrieron hace 20 años, aunque en la carta que dirigieron este verano al rector de la UB no especificaron la fecha exacta. Según relataron, cuando eran estudiantes, becarias, investigadoras y doctorandas en CREA mantuvieron relaciones sexuales con su superior, Ramón Flecha, en “un contexto de clara desigualdad jerárquica”. CREA nació en 1991 y desde 2020 ya no estaba vinculada oficialmente a la universidad aunque seguía usando sus espacios y utilizando el dominio ‘ub’ en su web y en sus correos electrónicos corporativos.
