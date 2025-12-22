Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Lotería de Navidad 2025Comprobar Lotería Navidad 2025Consultar décimoDónde ha caído el GordoNúmeros premiadosReintegros LoteríaEl GordoSegundo premioPremios Sorteo Navidad 2025PedreaDirecto Elecciones Extremadura
instagramlinkedin

Tormenta en el campus de Barcelona

Presuntos abusos sexuales y de poder en la UB: ¿han prescrito los delitos de los que acusan al catedrático Flecha?

La UB lleva el caso Flecha a la Fiscalía por "indicios graves" de coerción sexual y psicológica, y aparta a otros dos docentes del grupo

CREA, el grupo señalado por los abusos del catedrático Flecha en la UB: de la élite académica al ostracismo

Cartel contra CREA, grupo de investigación que Ramón Flecha fundó en 1991.

Cartel contra CREA, grupo de investigación que Ramón Flecha fundó en 1991. / Ferran Nadeu

Olga Pereda

Olga Pereda

Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Fuentes del entorno de las víctimas aseguran a este diario que los graves delitos de los que acusan al otrora poderoso catedrático Ramón Flecha mientras dirigía el grupo de investigación CREA en la Universitat de Barcelona no han prescrito. “Desde la premisa de que estamos ante un grupo de coerción, para nosotras ningún delito ha prescrito porque el plazo de prescripción empezaría a contar desde que salen del grupo. Estamos ante posibles delitos continuados”, aseguran esas mismas fuentes.

Efectivamente, el comunicado de la UB subraya que todos los indicios apuntan a que CREA actuó como "un grupo coercitivo de alto control".

Noticias relacionadas y más

Las 16 mujeres que se han unido para denunciar públicamente el presunto calvario a manos de Flecha en CREA –cuya identidad no se ha revelado por razones de seguridad– aseguran haber sufrido en el pasado “una situación de abuso sexual”. Los hechos ocurrieron hace 20 años, aunque en la carta que dirigieron este verano al rector de la UB no especificaron la fecha exacta. Según relataron, cuando eran estudiantes, becarias, investigadoras y doctorandas en CREA mantuvieron relaciones sexuales con su superior, Ramón Flecha, en “un contexto de clara desigualdad jerárquica”. CREA nació en 1991 y desde 2020 ya no estaba vinculada oficialmente a la universidad aunque seguía usando sus espacios y utilizando el dominio ‘ub’ en su web y en sus correos electrónicos corporativos.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Capturados siete ladrones especialistas en sacarles premios a las tragaperras sin jugar
  2. Los Agents Rurals detectan talas de árboles ilegales para fabricar 'tions' en fincas privadas de la Selva interior
  3. Detenido en Amposta un hombre que introducía dinero falso hecho en Bulgaria
  4. Los centros comerciales contribuyen a la salud mental y alivian la soledad, según un estudio
  5. Detenida en Barcelona por estafar casi 400.000 euros al hombre de 89 años que cuidaba
  6. Trajes EPI y tres horas de descontaminación: así se han recogido las muestras de peste porcina en el IRTA
  7. Núria Terribas, experta en bioética: 'Los hijos de adopción tienen derecho a conocer sus orígenes pero los nacidos con donante no
  8. El Gobierno tumba el 95% de los grandes proyectos eólicos evaluados este año

Los Mossos investigan la muerte de un hombre ajusticiado en una calle de Castelldefels

Los Mossos investigan la muerte de un hombre ajusticiado en una calle de Castelldefels

Italia crea alimentos impresos en 3D a partir de residuos de frutas y células vegetales

Italia crea alimentos impresos en 3D a partir de residuos de frutas y células vegetales

Libertad con medidas cautelares para una chica detenida por apuñalar a su exnovio en Lleida

Libertad con medidas cautelares para una chica detenida por apuñalar a su exnovio en Lleida

Presuntos abusos sexuales y de poder en la UB: ¿han prescrito los delitos de los que acusan al catedrático Flecha?

Presuntos abusos sexuales y de poder en la UB: ¿han prescrito los delitos de los que acusan al catedrático Flecha?

El Gobierno acepta que la reforma judicial se haga de forma progresiva en Barcelona a partir de enero

El Gobierno acepta que la reforma judicial se haga de forma progresiva en Barcelona a partir de enero

La Guardia Civil avisa sobre el uso de las balizas V-16: "Es aconsejable llevar también los triángulos ante la falta de visibilidad de la luz en algunas ocasiones"

La Guardia Civil avisa sobre el uso de las balizas V-16: "Es aconsejable llevar también los triángulos ante la falta de visibilidad de la luz en algunas ocasiones"

CREA, el grupo señalado por los abusos del catedrático Flecha en la UB: de la élite académica al ostracismo

CREA, el grupo señalado por los abusos del catedrático Flecha en la UB: de la élite académica al ostracismo

La banda de música de Teulada (Alicante) celebra un cuarto premio con un concierto

La banda de música de Teulada (Alicante) celebra un cuarto premio con un concierto