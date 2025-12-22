Cadenas obligatorias en una decena de carreteras del Pirineo: la nieve, la lluvia y el frío marcan la semana de Navidad

La nieve hace obligatoria la circulación con cadenas en una decena de carreteras catalanas, según consta en el portal del Servei Català de Trànsit (SCT). Se trata de vías situadas en el Pallars, Vall d'Aran, Alt Urgell, Alta Ribagorça y Solsonès. Son en concreto la C-142b en el acceso al Pla de Beret; la C-28 en el Puerto de la Bonaigua; la C-462 entre la Coma y la Pedra y Alàs y Cerc; la C-563 en Josa y Tuixén; la L-500 y la L-501 en el Valle de Boí, la L-504 de Tírvia en Lladorre; la L-510 entre Tírvia y Alins; y la N-141 en Bossòst. También deben llevarse a la N-260 entre Ribera de Urgellet y Sorigue, y en la misma vía a Sarroca de Bellera.

Más allá de la nieve, la inestabilidad marcará los próximos días. De hecho, la semana ha empezado con lluvias que han descargado en todo el territorio. El martes volverá a ser un día inseguro, el miércoles se espera más calma y en Navidad y Sant Esteve se prevé frío, nieve y lluvia.

Lluvia, nieve y frío

Este lunes se esperan chubascos que mayormente se concentrarán en las comarcas de Girona, Pirineo, Vallès Oriental y Osona. La cota de nieve bailará entre 800 y 1.000 metros. En el resto el cielo quedará medio nublado y no se descarta algún chubasco aislado.

El tiempo y las lluvias darán un poco de tregua el miércoles, en Nochebuena. Navidad y Sant Esteve, en cambio, traerán lluvias y nieve en muchas comarcas, en un ambiente de pleno invierno.