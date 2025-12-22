Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Pista de hielo, feria de Navidad y aparcamiento gratuito en Lloret de Mar: el plan perfecto para disfrutar de las fiestas

Una de las ciudades más atractivas de la Costa Brava con una propuesta única en su paseo marítimo

La única pista de patinaje de la Costa Brava

La única pista de patinaje de la Costa Brava / Cedida

Alba León

Alba León

Girona
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Esta Navidad, Lloret de Mar se consolida en una de las ciudades más atractivas para disfrutar de la Costa Brava gracias a su propuesta de actividades para estas fiestas. Su combinación es única: el paseo marítimo se convierte en una pista de hielo pensada para todos los públicos, con entrada gratuita y parquin. Una oportunidad de oro para disfrutar a primera línea de mar durante estas fiestas.

Deslizarse frente al Mediterráneo: una pista de hielo única

Hasta el 7 de enero, Lloret de Mar ofrece la única pista de hielo de la Costa Brava. 240m2 de hielo para disfrutar con los más pequeños de una estampa invernal en la playa única. Tiene un coste de 8 euros, con los que ofrecen 30 minutos de pura diversión con los patines incluidos. Eso sí, es obligatorio usar guantes para entrar al recinto, mejor venir preparado de casa para lanzarse directamente a la pista.

Una actividad para toda la familia perfecta para estas fiestas

Una actividad para toda la familia perfecta para estas fiestas / Cedida

Rodeando la pista, la Feria de Navidad envuelve el ambiente con ese olor tan característico de estas fechas. Hay casetas con propuestas gastronómicas para entrar en calor y una iluminación que quita el aliento, presidida por un espectacular árbol de Navidad de 15 metros y acompañada de diversas propuestas de animación musical. Además, los asistentes también podrán disfrutar del impresionante conjunto modernista de la parroquia de Sant Romà, la 51ª edición de pesebres y de dioramas.

Aparcamiento gratuito en Lloret de Mar para Navidad y Reyes

Para facilitar la movilidad y animar a que todos disfruten de las fiestas, el Ayuntamiento de Lloret de Mar ofrece hasta 4 horas diarias de aparcamiento en los parkings municipales. Esta medida, vigente también hasta el 7 de enero, permite aparcar cómodamente en el centro urbano para disfrutar sin prisa de la oferta comercial, gastronómica y de ocio del municipio.

Mucho más que compras: un paseo por el comercio y el arte

Pero Lloret en Navidad no es solo el Paseo Marítimo. Es el momento ideal para apoyar a sus tiendas de toda la vida, establecimientos familiares y tiendas multimarca donde encontrar ese regalo especial de ropa o calzado que no verás en las grandes superficies.

Talleres y casetas para toda la familia

Talleres y casetas para toda la familia / Cedida

Y entre tienda y tienda, el cuerpo pide un descanso. Las cafeterías y pastelerías del centro invitan a refugiarse del frío con un chocolate caliente o un buen café. Si te quedas a comer o cenar, la oferta es imbatible: desde la cocina tradicional catalana con sus arroces y pescado fresco, hasta opciones más informales de tapeo elaborado que conviven perfectamente en un ambiente vibrante.

El broche de oro: Sus Majestades llegan por el mar

El 5 de enero a las 18:00h, el Paseo Marítimo volverá a vestirse de gala para recibir la Cabalgata de los Reyes Magos. Sus Majestades llegarán en barca y la comitiva real se unirá por el Camí de Ronda. Será el momento más esperado por los pequeños en la noche más mágica del año. Con más de 30 pajes acompañando a las espectaculares carrozas de Sus Majestades i recogerán las últimas cartas cargadas de deseos.

Una de las carrozas de la cabalgata de los Reyes Magos en Lloret de Mar

Una de las carrozas de la cabalgata de los Reyes Magos en Lloret de Mar / Cedida

Este año, no hace falta irse lejos para vivir la magia. Lloret de Mar lo tiene todo: la pista de hielo, buena gastronomía, actividades para todos y facilidad para moverse y disfrutar sin mirar el reloj.

