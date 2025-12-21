Una parroquia de Badalona acogerá a 15 desalojados del B9 con especial vulnerabilidad durante un mes

Un grupo de entidades sociales formada por Creu Roja, Càritas Diocesana de Barcelona, Sant Joan de Déu Serveis Socials y la Fundació Llegat Roca i Pi han acordado este domingo que acogerán durante un mes a 15 personas con especial vulnerabilidad, desalojadas del Instituto B9 de Badalona (Barcelona) y que seguían durmiendo al raso.

Lo harán principalmente en la parroquia Mare de Déu de Montserrat de Badalona con un dispositivo de emergencia temporal gestionado por Cruz Roja y con el apoyo económico de la Conselleria de Derechos Sociales de la Generalitat, informan las entidades en un comunicado.

Durante un mes, estas 15 personas podrán cenar, dormir y almorzar en horario de 20 horas de la tarde a 8 horas de la mañana.

Seleccionadas por criterio de vulnerabilidad

"Se han valorado las condiciones personales de estas personas y se las ha seleccionado respondiendo a criterios sociales y de vulnerabilidad", explican; en paralelo, las personas que pernocten podrán utilizar algunos de los servicios del Centro Diurno Folre en Badalona, como las duchas y lavandería.

Este centro, que ofrece acompañamiento social y cobertura de necesidades básicas a personas sin hogar, es la suma de esfuerzos de la alianza entre la Orde Hospitalari Sant Joan de Déu, la Fundació Llegat Roca i Pi y Càritas Diocesana de Barcelona en un proyecto denominado Bisbe Carrera.

Las entidades sociales están atendiendo a algunas de las personas más vulnerables desde el día del desalojo, como es el caso de Càritas, que paga pensión a cinco personas durante un mes, a la vez que se están buscando nuevos espacios de acogida, y están valorando si hay otras posibles vías de apoyo.

Desde hace tiempo, las entidades sociales en Badalona están prestando atención a las personas sin hogar de la ciudad, incrementando el número de plazas y recursos: 321 plazas en viviendas y 27 en un centro de acogida, con una ocupación del 100%, según datos de la Taula Sense Llar de Badalona.

Piden coordinación

Las entidades sociales reclaman que "la atención al sinhogarismo en Badalona sea una apuesta municipal, con políticas y recursos, y que se trabaje de forma coordinada con las entidades y otras administraciones".

Recuerdan que la apuesta de diferentes entidades tiene lugar días después de que el cardenal Juan José Omella pidiera a administraciones y entidades "ponerse de acuerdo y dialogar para encontrar una solución conjunta a la dramática situación de las personas que llevaban varias noches durmiendo en la calle con situaciones climáticas adversas y durante las Navidades".