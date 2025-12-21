Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Lotería Navidad 2025Lluvia CatalunyaDesalojados BadalonaPeste porcinaSoledad NavidadPedro SánchezFríoBarcelonaLibrería BarcelonaPantojaVíctor ManuelComprobar Lotería Navidad 2025Samanta Villar
instagramlinkedin

Desahucio masivo

Una parroquia de Badalona acogerá a 15 desalojados del B9 con especial vulnerabilidad durante un mes

"Se han valorado las condiciones personales de estas personas y se las ha seleccionado respondiendo a criterios sociales y de vulnerabilidad", explican las entidades sociales

Los desalojados del B9 de Badalona tras pasar la primera noche bajo techo: "Estaba a punto de morir de frío, ya no aguantaba más"

Badalona reubicará a los desalojados del B9 en un refugio temporal

Los desalojados del B9 acampan bajo el puente de la C-31 en Badalona para protegerse de las lluvias intensas

Los desalojados del B9 acampan bajo el puente de la C-31 en Badalona para protegerse de las lluvias intensas / JORDI OTIX

Europa Press

Europa Press

Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Un grupo de entidades sociales formada por Creu Roja, Càritas Diocesana de Barcelona, Sant Joan de Déu Serveis Socials y la Fundació Llegat Roca i Pi han acordado este domingo que acogerán durante un mes a 15 personas con especial vulnerabilidad, desalojadas del Instituto B9 de Badalona (Barcelona) y que seguían durmiendo al raso.

Lo harán principalmente en la parroquia Mare de Déu de Montserrat de Badalona con un dispositivo de emergencia temporal gestionado por Cruz Roja y con el apoyo económico de la Conselleria de Derechos Sociales de la Generalitat, informan las entidades en un comunicado.

Durante un mes, estas 15 personas podrán cenar, dormir y almorzar en horario de 20 horas de la tarde a 8 horas de la mañana.

Seleccionadas por criterio de vulnerabilidad

"Se han valorado las condiciones personales de estas personas y se las ha seleccionado respondiendo a criterios sociales y de vulnerabilidad", explican; en paralelo, las personas que pernocten podrán utilizar algunos de los servicios del Centro Diurno Folre en Badalona, como las duchas y lavandería.

Este centro, que ofrece acompañamiento social y cobertura de necesidades básicas a personas sin hogar, es la suma de esfuerzos de la alianza entre la Orde Hospitalari Sant Joan de Déu, la Fundació Llegat Roca i Pi y Càritas Diocesana de Barcelona en un proyecto denominado Bisbe Carrera.

Las entidades sociales están atendiendo a algunas de las personas más vulnerables desde el día del desalojo, como es el caso de Càritas, que paga pensión a cinco personas durante un mes, a la vez que se están buscando nuevos espacios de acogida, y están valorando si hay otras posibles vías de apoyo.

Desde hace tiempo, las entidades sociales en Badalona están prestando atención a las personas sin hogar de la ciudad, incrementando el número de plazas y recursos: 321 plazas en viviendas y 27 en un centro de acogida, con una ocupación del 100%, según datos de la Taula Sense Llar de Badalona.

Piden coordinación

Las entidades sociales reclaman que "la atención al sinhogarismo en Badalona sea una apuesta municipal, con políticas y recursos, y que se trabaje de forma coordinada con las entidades y otras administraciones".

Recuerdan que la apuesta de diferentes entidades tiene lugar días después de que el cardenal Juan José Omella pidiera a administraciones y entidades "ponerse de acuerdo y dialogar para encontrar una solución conjunta a la dramática situación de las personas que llevaban varias noches durmiendo en la calle con situaciones climáticas adversas y durante las Navidades".

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Borrasca Emilia, en directo: Última hora del tiempo y los avisos en Catalunya
  2. Capturados siete ladrones especialistas en sacarles premios a las tragaperras sin jugar
  3. Detenida en Barcelona por estafar casi 400.000 euros al hombre de 89 años que cuidaba
  4. Detenido en Amposta un hombre que introducía dinero falso hecho en Bulgaria
  5. Trajes EPI y tres horas de descontaminación: así se han recogido las muestras de peste porcina en el IRTA
  6. Los científicos niegan sobrepoblación general de jabalís y reclaman un censo antes de intensificar la caza
  7. El Gobierno tumba el 95% de los grandes proyectos eólicos evaluados este año
  8. Catalunya reactiva sus planes frente a inundaciones ante las intensas lluvias previstas para este viernes y sábado

Una parroquia de Badalona acogerá a 15 desalojados del B9 con especial vulnerabilidad durante un mes

Una parroquia de Badalona acogerá a 15 desalojados del B9 con especial vulnerabilidad durante un mes

El Mediterráneo se llena de peces tropicales, algunos de ellos venenosos

El Mediterráneo se llena de peces tropicales, algunos de ellos venenosos

El Gobierno lamenta que el término 'mena' esté en el Diccionario del español: "Las palabras estigmatizan y deshumanizan"

El Gobierno lamenta que el término 'mena' esté en el Diccionario del español: "Las palabras estigmatizan y deshumanizan"

La advertencia del cardiólogo Aurelio Rojas sobre el ibuprofeno: "Lo tomas sin pensarlo y podría..."

La advertencia del cardiólogo Aurelio Rojas sobre el ibuprofeno: "Lo tomas sin pensarlo y podría..."

Una sentencia da la razón a un conductor multado por los radares de la C-63 en Vidreres y obliga a devolverle el dinero

Una sentencia da la razón a un conductor multado por los radares de la C-63 en Vidreres y obliga a devolverle el dinero

Dos detenidos por golpear en la cabeza con una defensa extensible a un vigilante del metro de Barcelona

Dos detenidos por golpear en la cabeza con una defensa extensible a un vigilante del metro de Barcelona

Fallece en A Coruña una joven que fue atacada con arma blanca por un compañero de piso

Fallece en A Coruña una joven que fue atacada con arma blanca por un compañero de piso

Un estudio con IA revela seis biotipos de depresión que podrían revolucionar los tratamientos personalizados

Un estudio con IA revela seis biotipos de depresión que podrían revolucionar los tratamientos personalizados